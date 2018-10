Bob | gli azzurri al lavoro a Lillehammer | sette gli azzurri convocati dal dt Omar Sacco

Bob Sinclar e gli uomini (noiosi) che non cambiano : Paris by Night al Pacha di IbizaParis by Night al Pacha di IbizaParis by Night al Pacha di IbizaParis by Night al Pacha di IbizaParis by Night al Pacha di IbizaParis by Night al Pacha di IbizaIl dj-set di Bob Sinclar al Café MamboIl dj-set di Bob Sinclar al Café MamboQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 39 di «Vanity Fair», in edicola fino al 3 ottobre. Che Bob Sinclar, 50 anni il prossimo 10 maggio, non fosse uno «sballone» lo si ...

Tagli di capelli medi autunno : il lob - l'hairline Bob e il colore biondo : L'autunno 2018 è arrivato e con se tanti nuovi Tagli di capelli. Nella nuova stagione, le grandi protagoniste saranno le chiome di lunghezza media e in particolare il lob. Adesso vedremo tutte le ultime novità. ...Continua a leggere

Premio The Best - Modric gli dedica il titolo : Boban non trattiene le lacrime : E' stato eletto come il miglior giocatore del 2018: Luka Modric , centrocampista croato del Real Madrid, ci è aggiudicato il Premio Fifa The Best, con il talento croato che ha superato la concorrenza ...

Bob artificiale - la squadra di Coppa del Mondo in raduno a Tirrenia : otto gli azzurri convocati : Il gruppo di Coppa del Mondo fra Tirrenia e Cesana con la novità del tecnico tedesco Manuel Machata Allenamento a Tirrenia per la squadra di Coppa del Mondo di bob su pista artificiale, impegnata nella località toscana da lunedì 24 fino a mercoledì 26 settembre, e successivamente in trasferimento sul pistino di spinta di Cesana Pariol, dove saranno impegnati Francesco Costa, Costantino Ughi, Simone Fontana, Patrick Baumgartner, Mattia ...

In Abruzzo arrivano gli spettacoli di Bobby Solo e Francesco Montanari - gli appuntamenti da non perdere : Pescara. La nuova settimana degli eventi, in Abruzzo, si apre venerdì 21 settembre, con tre appuntamenti teatrali, tutti in programma a Pescara: 'Codice a sbarre', della compagnia Estrodestro, al ...

COSTANZA CARACCIOLO/ "Bobo Vieri? Non mi sarei mai aspettata di creare una famiglia insieme a lui" (Verissimo) : COSTANZA CARACCIOLO si racconta a Verissimo a un anno dalla gravidanza interrotta: a novembre diventerà mamma e spera di convolare presto a giuste nozze con Christian Vieri(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:47:00 GMT)

Elisabetta Canalis - nuovo taglio a 40 anni : un “Bob destrutturato” : A 40 anni, si dice, ogni donna ha voglia di cambiare. E il cambiamento parte sempre dal look. Lo deve aver pensato anche Elisabetta Canalis che, subito dopo aver compiuto 40 anni, il 12 settembre 2018, ci ha dato un taglio netto, optando per un “long bob“. “Non cambiavo taglio dal 15/18 !” scrive la showgirl su Instagram. Per farlo, si è affidata alle sapienti mani di un salone “Aldo Coppola”, lo stesso dove ...

Bob Sinclar torna single la moglie l’ ha lasciato : Il deejay Bob Sinclar è di nuovo single, con la moglie che l’ha lasciato perché con lui viveva una vita troppo piatta. Strano a dirsi ma dopo un matrimonio lungo 20 anni e una convivenza di 10 l’ex modella Ingrid Aleman ha detto addio all’ex per colpa della routine. Seconda la rivista “Voice” Bob farebbe ormai una vita troppo piatta, tanto da spingere la moglie a sentenziare: “Va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero ...

Bob Sinclar : il deejay lasciato dalla moglie perché 'troppo noioso' : ... al cinema il musical con le canzoni di Lucio Battisti - SCOPRI Ma essere un deejay non significa per forza andare incontro a tutto ciò che il mondo della notte concerne. Ed è lo stesso Bob, in un'...

Bob Sinclar single - la moglie lo lascia : «La sua vita è noiosa - ho voglia di divertirmi» : Il pluripremiato super deejay Bob Sinclar è di nuovo single, con la moglie che l'ha lasciato perché con lui viveva una vita troppi piatta. Strano a dirsi ma dopo un matrimonio lungo 20 anni, e una ...

Bobby Solo fa "pace" con la figlia Veronica grazie a Barbara D'Urso : ROMA - Dopo tante puntate, Barbara D?Urso è riuscita nell?impresa di ?riunire? Bobby Solo e la figlia Veronica. In studio, Veronica Satti si commuove,...

“Pace fatta!”. Bobby Solo riabbraccia sua figlia Veronica Satti : “Il mio alter-ego” : È stata indiscussa protagonista in occasione della passata edizione del Grande Fratello 15. Veronica Satti è finita al centro delle polemiche per alcuni audio (presunti) scovati da Striscia La Notizia durante la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia: lei, infatti, avrebbe ammesso di far uso del cellulare durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Una notizia mai confermata e anzi prontamente ...

Domenica Live prima puntata 16 settembre 2018 diretta : Bobby Solo ha incontrato la figlia Veronica : [Live_placement]Domenica Live prima puntata 16 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaDomenica Live prima puntata 16 settembre 2018 diretta: Bobby Solo ha incontrato la figlia Veronica pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2018 17:22.