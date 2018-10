Bimba giù dal balcone | l' avvocato rinuncia | Ho un bimbo di 7 anni anche io

Taranto - Bimba giù da balcone : l'avvocato del padre - "non lo difendo"/ "Non me la sento : ho un figlio!" : Taranto, bimba giù da balcone: l'avvocato del padre, "non lo difendo". Ultime notizie, il legale Nicola Cervellera rimette l'incarico: "Non me la sento: ho un figlio!"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:53:00 GMT)

Costretta a dormire a faccia in giù in una “gabbia mostruosa” : Bimba di 19 mesi muore soffocata : Ellie-May Minshull-Coyle viveva con sua madre 19enne e il compagno di un anno più grande in una casa di Preston, in Regno Unito, insieme al loro coinquilino. I due uomini avevano ideato quella "gabbia" per fare in modo che la bimba "riuscisse a dormire correttamente" hanno poi spiegato gli imputati, che ora devono rispondere di omicidio colposo.Continua a leggere

La madre gioca al cellulare - Bimba si ribalta in piscina e finisce a testa in giù : è in coma : La piccola, che stava festeggiando il suo primo compleanno, è in coma da ormai un mese dopo la tragedia avvenuta in una piscina per bambini in Cina. In quel momento, c'era solo la madre a controllare lei e un altro piccolino. La bimba è stata per almeno 90 minuti sott'acqua.Continua a leggere