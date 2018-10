Bettarini-Larini | amore a gonfie vele ma niente figli | Per lui rinuncio al sogno

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini dopo il reality niente matrimonio : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, hanno raccontato: «Abbiamo rischiato di perderci, c’è mancato poco». Bettarini parlando del suo percorso nel reality, condiviso con la Larini, ha infatti spiegato: «Potevo perdere la persona che amo, non sono pentito di aver fatto “Temptation Island Vip”, ma un po’ dispiaciuto, perché pensavo di saper gestire tutto senza problemi». La coppia, ora, è ...

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini dopo Temptation Island : «Ci amiamo - ma niente matrimonio né figli» : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, dopo l'esperienza a Temptation Island Vip, hanno rivelato: «Abbiamo rischiato di perderci, c'è mancato poco». L'ex calciatore,...

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : ‘Non ci sposeremo né faremo un figlio’ : “C’è mancato poco che perdessi la persona che amo“: parole e musica di Stefano Bettarini, che ha voluto commentare il suo percorso a Temptation Island VIP. Un percorso che ha condiviso con la compagna, appunto, Nicoletta Larini, che ha sofferto nel corso della trasmissione: “Non sono pentito ma dispiaciuto”, ha detto l’ex calciatore. “Ero sicuro di saper gestire tutto e invece…” ha proseguito ...

Stefano Bettarini dopo Temptation Island VIP : ‘C’è mancato poco che perdessi Nicoletta Larini’ : “C’è mancato poco che perdessi la persona che amo“: parole e musica di Stefano Bettarini, che ha voluto commentare il suo percorso a Temptation Island VIP. Un percorso che ha condiviso con la compagna, appunto, Nicoletta Larini, che ha sofferto nel corso della trasmissione: “Non sono pentito ma dispiaciuto”, ha detto l’ex calciatore. “Ero sicuro di saper gestire tutto e invece…” ha proseguito ...

Nicoletta Larini e Stefano Bettarini/ "A Temptation non mangiavo - sono arrivata a pesare 43 kg" (Verissimo) : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini ospiti a Verissimo. La puntata va in onda oggi alle 16.10, parlano delle difficoltà vissute a Temptation Island Vip. Con loro Simona Ventura.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Verissimo : lo Schiaffo di Nicoletta Larini a Nicolò Bettarini! : Colpo di scena! Silvia Toffanin invita a Verissimo Nicoletta Larini e Stefano Bettarini. I due protagonisti di Temptation Island Vip raccontano i retroscena accaduti subito dopo il falò di confronto. Sentite le loro parole! Nella trasmissione d’intrattenimento “Verissimo”, Silvia Toffanin ha invitato la conduttrice di Temptation Island Vip, Simona Ventura, ma anche due protagonisti del reality show, ovvero Stefano Bettarini e ...

Verissimo - Nicoletta Larini sputtana Stefano Bettarini : cos'è successo dopo il falò a Temptation Island : 'Un'esperienza forte, ho sofferto molto'. Nicoletta Larini è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme a Simona Ventura e Stefano Bettarini. Un triangolo pericoloso, visto che Nicoletta è la ...

Temptation Island Vip : Simona Ventura - Stefano Bettarini e Nicoletta Larini a Verissimo. La conduttrice : "Rimangono ricordi belli" : Direttamente da Temptation Island per la prima volta tutti insieme oggi pomeriggio a Verissimo, la conduttrice del reality Simona Ventura, con l’ex marito Stefano Bettarini e la sua attuale fidanzata Nicoletta Larini protagonisti di un mitico falò.Simona Ventura confida a Silvia Toffanin di aver vissuto la conduzione del reality, con concorrenti il suo ex marito e la sua nuova compagna, come un percorso personale: Temptation Island ha una ...

Nicoletta Larini e Stefano Bettarini/ Parla lei : "Non mangiavo più - ho perso sei chili" (Verissimo) : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini ospiti a Verissimo. La puntata va in onda oggi alle 16.10, Parlano delle difficoltà vissute a Temptation Island Vip. Con loro Simona Ventura.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 09:50:00 GMT)

LAURA CREMASCHI/ A Temptation Island Vip tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : LAURA CREMASCHI è stata la tentatrice di Stefano Bettarini a Temptation Island Vip. Nicoletta Larini non l'ha presa bene, e a Verissimo racconta la sua sofferenza.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:00:00 GMT)

NICOLETTA LARINI E STEFANO Bettarini/ Parla lei : "A Temptation Island ho sofferto tantissimo" (Verissimo) : STEFANO BETTARINI e NICOLETTA LARINI ospiti a Verissimo. La puntata va in onda oggi alle 16.10, e vede protagonista, oltre alla coppia, anche l'ex moglie Simona Ventura.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 17:29:00 GMT)

Simona Ventura - Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : la verità sul falò : Simona Ventura, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini svelano per la prima volta la verità sul falò di Temptation Island Vip. Il reality è stato un successo anche grazie a Super Simo, che ha affrontato una prova difficile: commentare l’amore fra il suo ex marito e la nuova (giovanissima) fidanzata. In tanti si sono complimentati con lei, per il suo sangue freddo, ma anche per la dolcezza con cui è riuscita a consolare Nicoletta Larini, ...

SIMONA VENTURA/ Consigli a Nicoletta Larini su Stefano Bettarini : "Ho provato ad aiutarla" (Verissimo) : Il triangolo SIMONA VENTURA - Nicoletta Larini - Stefano Bettarini si ricompone a Verissimo. L'appuntamento è alle 16.10 su Canale 5, per l'intervista "tripla" con Silvia Toffanin.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:44:00 GMT)

Nicoletta Larini - trasformazione choc. Cosa è successo alla compagna di Bettarini? : Colpo pazzesco per Silvia Toffanin che, in un colpo solo, si aggiudica tre super ospiti a Verissimo. È il sito di Davide Maggio ad anticipare i prossimi ospiti nel salotto di Verissimo. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Vi diamo un aiutino: sono tutti personaggi legati tra loro e accomunati da una recente esperienza in un reality. Ovvio, parliamo Simona Ventura, dell’ex marito Stefano Bettarini e della attuale fidanzata di lui ...