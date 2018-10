Berluti e Ferrari | una collezione di scarpe esclusiva

Berluti e Ferrari - le scarpe per i gentlemen-driver : Berluti e Ferrari collaborano ad una collezione esclusiva in edizione limitata, ideata per il gentlemen-driver e ispirata alle nuove Ferrari Monza SP1 e SP2. La “Ferrari Limited Edition” è stata disegnata unendo la dedizione di entrambi i brand all’eleganza, alla performance e all’innovazione, e combinando l’heritage e l’estetica che contraddistinguono Ferrari con l’artigianalità Berluti. La collezione si compone di tre diversi modelli – ...