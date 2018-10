Bergamo | tentano furto in casa ma vengono riconosciute | 2 arresti 2

liberoquotidiano

: Bergamo, tentano di rubare in un appartamento: fermate dalla polizia locale – Bergamo News - GruppoVicinato : Bergamo, tentano di rubare in un appartamento: fermate dalla polizia locale – Bergamo News - marioassirelli : Bergamo, tentano di rubare in un appartamento: fermate dalla polizia locale - Bergamonews : Le due donne sono state fermate e arrestate grazie alla segnalazione di un abitante della palazzina dove avevano ce… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) (AdnKronos) - A quel punto, un uomo è intervenuto spiegando ai poliziotti di aver riconosciuto le due perché le aveva viste mentre tentavano di forzare la porta dell'appartamento dei suoi vicini, al secondo piano di una palazzina in via San Bernardino, fornendo anche la descrizione degli attrezzi us