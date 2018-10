Benfica Sassari Streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket Europe Cup

Basket - Europe Cup 2018-2019 : Sassari in Portogallo per formalizzare la vittoria del preliminare contro il Benfica : Si disputerà domani alle 21:30 il ritorno del secondo turno preliminare di Europe Cup 2018-2019 tra Benfica e Sassari. Forte del +34 dell’andata, la Dinamo vola in Portogallo per rendere matematico l’accesso alla fase a gironi, dove è già presente Varese. Nel primo match al PalaSerradimigni la squadra di Vincenzo Esposito ha lasciato le briciole agli avversari vincendo 100-66. Sugli scudi Rashawn Thomas, autore di 18 punti in ...