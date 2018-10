Benassi : La Fiorentina vuole l'Europa : E' quanto ha dichiarato Marco Benassi, ai microfoni di Sky Sport, parlando del momento della Fiorentina, reduce dal ko nell'Olimpico di Roma con la Lazio e finora protagonista in negativo in ...

Fiorentina - Benassi fissa l’obiettivo : “Migliorare l’anno scorso e centrare l’Europa” : Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, non nasconde l’obiettivo stagionale dei viola: “Occorre migliorare lo scorso anno e quindi arrivare in Europa. Sappiamo che essendo una squadra giovane dobbiamo migliorare tanto e da tanti punti di vista ma stiamo lavorando per quello“. Per puntare all’Europa bisogna che i viola comincino a conquistare punti anche in trasferta: “In casa abbiamo tutta la nostra ...

Lazio-Fiorentina - le probabili formazioni : Inzaghi si affida a Immobile - tra i viola dubbio Benassi : Dodici punti nelle prime sette giornate di campionato per la Lazio , uno in più nello stesso numero di gare per la Fiorentina : due squadre protagoniste di un buon avvio si sfidano nell'ottava ...

Serie A Fiorentina - Benassi da valutare alla ripresa : FIRENZE - Due i giorni di riposo che Pioli ha concesso alla squadra dopo la gara con l' Atalanta : 48 ore per tirare il fiato dopo aver disputato 5 gare in 15 giorni con un notevole dispendio di ...

Fiorentina - Benassi : 'Sempre grato all'Inter - se dovessi segnare...' : Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro l'Inter : 'Sto bene, sempre al 100%. Sappiamo che questo sia solo l'inizio della stagione: abbiamo di fronte una grande squadra, sarà una gara difficile. Cercheremo ...

La Fiorentina e un centrocampo che segna : quanta potenza con Benassi e Veretout : Non c'è solo Marco Benassi tra i cannonieri atipici della Fiorentina . La squadra viola - scrive Il Corriere dello Sport - è abituata ai centrocampisti che fanno gol. E quest'anno è partito bene il classe '94, già a quota tre gol, capocannoniere insieme a Piatek, insieme ai cinque dell'anno scorso, proprio nella ...

Fiorentina-Udinese - Benassi a rischio squalifica : ecco il motivo : La Fiorentina ha iniziato la stagione in modo entusiasmante, i tifosi sono in delirio per il club viola ed un grande protagonista è stato sicuramente il centrocampista Benassi, nelle prossime ore potrebbero però arrivare brutte notizie con una possibile squalifica. Il centrocampista è stato infatti beccato dalle telecamere mentre pronunciava una bestemmia, una leggerezza che potrebbe costare cara al calciatore. Entro le prossime ore sono ...

Benassi - gol da applausi sotto gli occhi di Mancini : Fiorentina - era dal 2013... : Con questo articolo Alberto Polverosi, storica prima firma del Corriere dello Sport-Stadio, comincia la sua collaborazione con Calciomercato.com: un'occasione straordinaria per arricchire la qualità del sito, a vantaggio dei nostri utenti. La sensazione che ha dato la ...

Serie A : Fiorentina-Udinese 1-0 - Benassi piega i friulani : Un gol del centrocampista, assist di Chiesa, regala il secondo successo consecutivo alla squadra di Pioli