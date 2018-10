Bella Hadid | 22 anni e 10 baci indimenticabili a The Weeknd

Bella Hadid - 22 anni in 22 bellissime foto e i suoi 5 momenti più sexy : Super top model crescono e diventano, da ragazze, donne. Bella Hadid, figlia della mannequine Yolanda Foster e sorella minore della più famosa Gigi, ha appena compiuto 22 anni, pronta a catturare il nostro sguardo dalla prossima copertina patinata, da una nuova intensa campagna pubblicitaria o attraversando la passerella con la sua allure forte, indomita e un po’ tra il glaciale e il fatale come le dark lady dei film noir. La sua carriera ...

The Weeknd ha fatto gli auguri a Bella Hadid con un post dolcissimo su Instagram : <3

Bella Hadid e The Weeknd - la seconda volta è meglio : Bella Hadid e The Weeknd a New YorkBella Hadid e The Weeknd a New YorkBella Hadid e The Weeknd a New YorkBella Hadid e The Weeknd a New YorkBella Hadid e The Weeknd a New YorkBella Hadid e The Weeknd a New YorkBella Hadid e The Weeknd a New YorkDev’essersela proprio meritata The Weeknd, all’anagrafe Abel Makkonen Tesfaye, una seconda possibilità. A concedergliela Sua Maestà Bella Hadid, tra le top model più richieste del momento, spesso in ...

I surreali video di Vogue con Gigi e Bella Hadid : Vanno a cena dalla madre insieme al fratello, indossando gli abiti migliori delle sfilate di New York: poi però succede qualcosa di strano

Bella Hadid rivela il segreto per diventare una modella di successo : Non solo, Bella ha anche sottolineato che avere una " camminata traballante" non è la fine del mondo , il successo nel settore si raggiunge a patto di " lavorare davvero sodo ", avere una " mentalità ...

Quando Gigi e Bella Hadid fanno il tifo per Serena Williams : «Ti amiamo» : Gigi, 23 anni, e Bella Hadid, 21, sanno come fare il tifo. Le sorelle della moda internazionale, infatti, si sono fatte notare sugli spalti degli US Open, a New York. Tra urla di incitamento, salti e video social. Tutta quest’energia aveva un unico destinatario: l’amica Serena Williams, in campo per i quarti di finale. LEGGI ANCHESerena Williams e il compleanno di Olympia: «Ecco cosa succedeva un anno fa...» E le due super top ...

Bikini esplosivi - barbeque e Bella Hadid ospite : il Labor Day di casa Kardashian : In Italia è il primo maggio, negli USA è il primo lunedì di settembre ma poco importa quale sia la data: in tantissimi Paesi del mondo la Festa dei Lavoratori (in America chiamata ‘Labor day’) viene celebrata stando in ferie e godendosi la giornata con famiglia e amici, meglio se davanti a una Bella grigliata. Non fa eccezione nemmeno la real casata degli anni 2010, ossia la dinastia Kardashian-Jenner: l’esplosiva Kim e le sue ...

Bella Hadid e The Weeknd si baciano in pubblico - dopo aver riacceso il loro amore : Un super kiss

Bella Hadid e The Weeknd sono andati insieme alla festa di compleanno di Kylie Jenner : Ormai sono ufficialmente tornati insieme