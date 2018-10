Belgio | beccato a 914 km h dall' autovelox | ma è un errore del dispositivo

Blastingnews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La strada prevedeva un limite di circa 70 km/h, ma lui stava correndo ad una velocita' paragonabile a quella di un aereo, circa 914 km/h, secondo l'che ha scattato la foto allo sfortunato automobilista protagonista. Si tratta di un cittadino belga che, pur avendo ammesso di viaggiare ad una velocita' superiore a quella consentita sul tratto stradale in questione, dovra' comunque pagare la multa VIDEO per eccesso di velocita' e anche il ricorso presso gli Enti preposti. Tutto a suo carico ovviamente, nonostante l'del macchinario sia evidente. L'automobilista ha fatto 'mea culpa' L'uomo, originario di Bruxelles, ha ammesso, come detto, di aver percorso tale arteria stradale al di sopra della velocita' consentita. Lo riporta il sito spagnolo Autopista. Purtroppo per lo sfortunato automobilista oltre al danno, c'è anche la beffa, come si suol dire in questi ...