Beautiful news | DON DIAMONT vorrebbe KELLY figlia di BILL SPENCER

Beautiful - news USA : JENNIFER GAREIS (Donna Logan) torna nel cast fisso : Già vi abbiamo riportato che, nelle puntate americane di Beautiful , Donna Logan sarà presente alle nozze della sorella Katie con Thorne Forrester nell’episodio in onda il 25 settembre prossimo. Poi, però, il personaggio di Donna tornerà ancora nella soap e stavolta per rimanerci a tempo indeterminato. Come annunciato dalla sua stessa interprete JENNIFER GAREIS , infatti, Donna Logan sarà nuovamente un personaggio fisso della soap. Manca ...

Beautiful - news americane : torna BRIDGET FORRESTER - ecco il motivo : Le ultime anticipazioni di Beautiful indicano che, nelle puntate americane della soap, si riaffaccerà sulla scena BRIDGET FORRESTER, sempre interpretata da Ashley Jones. Per il momento non è ancora stata ufficializzata la data e il numero di episodi in cui la figlia di Eric e Brooke apparirà in video. Il personaggio mancava a The bold and the Beautiful dal 2016, quando BRIDGET fu protagonista di una breve visita alla madre e al fratello Rick. ...