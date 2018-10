Beach handball | Olimpiadi Giovanili 2018 | azzurri sconfitti ed eliminati | ecco le

Beach handball - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia sul velluto - i risultati della prima giornata : E’ iniziato nella giornata di ieri il torneo maschile di Beach Handball , nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 , con l’ Italia subito protagonista nel gruppo B, grazie ai successi per 2-0 su Paraguay e Mauritius, attraverso delle ottime prove corali, in cui è spiccato il talento del pugliese Davide Notarangelo, capocannoniere con 19 reti nei primi due match (clicca qui per la cronaca). A condividere il ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia sogna in grande - ma le insidie non mancano : Siamo sempre più vicini al via del torneo di Beach handball nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, in cui l’Italia parteciperà nel settore maschile con legittime ambizioni. La selezione allenata da Vincenzo Malatino si presenterà infatti in Argentina da vice-campione del mondo in carica under 17, dopo un europeo under18 non all’altezza, e culminato con un misero sesto posto. Il motivo, oltre ad un possibile calo ...