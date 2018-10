Basket | Eurocup 2018-2019 | Brescia e Torino vanno ancora ko

oasport

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)una sconfitta sia per la Germanisia per la Fiatnella seconda giornata della fase a gironi di. I lombardi sono stati sconfitti in Spagna dal Morebanc Andorra per 110-91, mentre i piemontesi hanno ceduto in casa ai montenegrini del Mornar Bar per 94-90. Un inizio di stagione disastroso per, che rimandala prima vittoria. Sconfitta in Supercoppa, poi alla prima in campionato e poiin(2 ko di fila in coppa). Questa volta la formazione di coach Diana deve arrendersi agli spagnoli di Andorra al termine di una partita che ha sempre visto i lombardi inseguire. Nell’ultimo quarto, poi, Andorra ha allungato in maniera decisa, con un parziale di 35-24. Grandissima prestazione per gli spagnoli di Reggie Upshaw, autore di 29 punti, e di David Jelinek (20), mentre il grande ex Michele Vitali segna 8 punti in 26 minuti di ...