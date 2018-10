Barbara d’Urso senza parole | imprevisto choc a Pomeriggio Cinque

Elvira e il prete - gaffe da Barbara d’Urso/ Video - “Lui si faceva le pugn*tte al telefono…” lei s'infuria : A Pomeriggio 5, la parentesi dedicata al gossip si è trasformata quasi involontariamente in uno spaccato tra il trash e il macabro. La protagonista della vicenda è Elvira...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:54:00 GMT)

Simona Ventura e Federica Panicucci "amiche per sempre"/ Perché Barbara d’Urso e SuperSimo hanno litigato? : Barbara d'Urso ha deciso di chiudere le porte del suo programma a Temptation Island Vip e a Simona Ventura e lei non dimentica tanto che a Mattino 5...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:28:00 GMT)

Federica Panicucci viene paragonata a Barbara d’Urso e non gradisce : Federica Panicucci viene paragonata a Barbara D’Urso in diretta tv e non gradisce affatto. La conduttrice di Mattino Cinque è apparsa visibilmente infastidita durante l’ultima puntata dello show, in cui uno degli ospiti ha paragonato la sua conduzione a quella della D’Urso. Le due presentatrici, come è noto, sono rivali e nei corridoi di Mediaset si vocifera che non si parlino nemmeno più. Tutto a causa di alcuni programmi ...

Pomeriggio 5 - nuova frecciatina per Alfonso Signorini? Barbara d’Urso specifica : Pomeriggio 5, nuova frecciatina ad Alfondo Signorini? Signoretti attacca e Barbara d’Urso risponde Alfonso Signorini, anche se indirettamente, continua ad essere al centro delle critiche a Pomeriggio 5. A bacchettare questa volta il direttore di Chi, però, è stato un altro noto giornalista, ovvero: Riccardo Signoretti (direttore di Nuovo TV). Quest’ultimo, nello specifico, dopo aver […] L'articolo Pomeriggio 5, nuova ...

Mara Venier con Nicola Carraro su Instagram : frecciatina a Barbara D’Urso : Mara Venier ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con il marito Nicola Carraro. A commento scrive semplicemente: “Stasera a casetta” con gli hashtag #love e #noi. L’immagine, diventata in poco tempo virale, sembra una delle tante frecciatine indirette alla ormai ex amica Barbara D’Urso. Le due conduttrici sono ai ferri corti e non si risparmiano colpi bassi. La rivalità tra Domenica In e Domenica ...

‘Domenica In’ ha vinto contro ‘Domenica Live’. Mara Venier e Barbara d’Urso hanno commentato così i dati di ascolto. Guarda le FOTO : Mara Venier e Barbara d’Urso hanno commentato i dati di ascolto delle rispettive Domenica In e Domenica Live. In sovrapposizione, L'articolo ‘Domenica In’ ha vinto contro ‘Domenica Live’. Mara Venier e Barbara d’Urso hanno commentato così i dati di ascolto. Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Domenica Live - Gli slip di Barbara d’Urso in diretta. Errore tragico del Cameraman : Incidente piccantissimo per Barbara D’Urso nella puntata di Domenica Live di Domenica 7 ottobre. Il tutto è avvenuto durante l’intervista alla donna L'articolo Domenica Live, Gli slip di Barbara D’Urso in diretta. Errore tragico del Cameraman proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Barbara d’Urso sbotta dopo gli ascolti diffusi : “Questi quelli veri!” : Barbara D’Urso s’infuria dopo la diffusione dei dati d’ascolto Domenica 7 ottobre Barbara D’Urso è stata battuta da Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, ad oggi, ha ottenuto tre vittorie su quattro contro il diretto competitor di Canale 5. La D’Urso non l’ha presa molto bene questa sconfitta, poichè la puntata di Domenica Live è stata ricca di ospiti, anche internazionali, e dibattiti sul Grande ...

Mara Venier e Barbara d’Urso : ascolti domenica - nuovo botta e risposta : Mara Venier e Barbara d’Urso: ascolti, vince domenica In. nuovo botta e risposta. La conduttrice Rai: “Tv di qualità…”. Carmelita: “Questi sono i dati Auditel veri…” Puntali come un orologio svizzero. Mara Venier e Barbara d’Urso, pochi minuti dopo la diffusione dei dati Auditel di domenica In e domenica Live del 7 ottobre, si sono fatte […] L'articolo Mara Venier e Barbara d’Urso: ...

Domenica Live vs Domenica In - continua la sfida auditel (dichiarata) tra Barbara d’Urso e Mara Venier : ecco chi è in vantaggio : C’eravamo tanto amate. Mara Venier e Barbara D’Urso hanno archiviato il fair play precedente alla loro sfida Domenicale e da circa un mese hanno iniziato una vera e propria “guerra” televisiva a colpi di auditel. E di frecciatine con hashtag, ringraziamenti, giustificazioni e così via. Rapporti incrinati come conferma la stessa Venier su Instagram rispondendo a un utente che sosteneva che le frizioni con la rivale erano ...

Mara Venier vs Barbara d’Urso : qual è la domenica pomeriggio «originale»? : Mara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierAmiche per la pelle, compagne di balera, regine di Stories al bacio. Meno di un mese fa Barbara D’Urso e Mara Venier rilasciavano interviste in cui dicevano che battersi con due programmi diversi la domenica pomeriggio non avrebbe scalfito il loro rapporto, «tanto vincerà lei» dichiaravano l’una nei confronti dell’altra e ...

Domenica In : Mara Venier Vs Barbara D’Urso. “E’ una trasmissione fatta COL CUORE” : Mara Venier scimmiotta Barbara D’Urso: la zia Mara più sfavillante che mai, Domenica 7 ottobre ha avuto fra i suoi ospiti Loretta Goggi e Alessandra Amoroso. Vediamo quello che s’è lasciata sfuggire Mara. Domenica In è una trasmissione fatta ‘col cuore’ Tra un segmento e l’altro, la Bionda Veneta ha scimmiottato la sua “rivale” impegnata nella conduzione di Domenica Live su Canale 5 – diretto competitor di Rai 1 – e si è ...

Domenica Live - Barbara d’Urso : «Noi siamo la vera originale domenica pomeriggio» – Video : Barbara D'Urso - domenica Live La vera domenica pomeriggio in tv va in onda su Canale 5. A dirlo, senza troppi giri di parole, è Barbara D’Urso. Ieri, durante i saluti finali a domenica Live, la conduttrice ha tenuto a ribadire ai telespettatori un concetto a lei chiarissimo: “Sapete perché vi amo? Perché noi siamo la vera originale domenica pomeriggio“. Barbara ha così colto l’occasione per ringraziare il ...

Mara Venier torna a vincere : Barbara d’Urso perde pubblico : Mara Venier vince la gara degli ascolti: continua il successo per Domenica In Fino a qualche settimana fa Barbara D’Urso e Mara Venier dicevano in quasi tutte le interviste “Tanto vince lei”, “No, vince lei”, un modo forse per scaricare la vittoria degli ascolti sull’altra, per non rimanere magari deluse o subire delle pressioni dai piani alti. Barbara ha iniziato una vera e propria lotta nei confronti della ...