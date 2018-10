Banksy | distrutta un' altra Ragazza con palloncino Ma adesso il valore è di 1 sterlina

L’opera di Banksy che si è autodistrutta ha raddoppiato il suo valore : Le immagini dello psico-dramma che lo scorso fine settimana ha tenuto banco presso la sede londinese di Sotheby’s hanno rapidamente fatto il giro del mondo: quello che ha visto la celebre opera di Banksy “Girl with Balloon” autodistruggersi pochi secondi dopo essere stata battuta all’asta per oltre 1 milione di sterline è un momento destinato a rimanere impresso nella storia dell’arte contemporanea. E non solo perché si è ...

Un video di Banksy racconta come è stata distrutta l'opera in asta : L'azione creativa di Banksy torna prepotentemente a far parlare di arte e a far riflettere sul mondo miliardario che se ne nutre. Venerdì 5 ottobre a Londra, nell'asta serale di arte contemporanea di Sotheby's, Banksy ha probabilmente compiuto il gesto