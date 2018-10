Banca Carige nel mirino di Fitch | ' Il fallimento è una possibilità realistica'

Banca Carige : impegno su rispetto requisiti - piano nei tempi richiesti : Banca Carige metterà "a punto" un organico piano operativo e strategico "nei tempi richiesti". Il nuovo management è impegnato a "garantire il puntale rispetto dei requisiti patrimoniali" con ...

Si muove in territorio negativo il comparto Bancario a Piazza Affari - -1 - 06% - - giornata da dimenticare per Banca Carige : Scambi negativi per il settore Bancario italiano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.053,09, in diminuzione di 107,51 punti rispetto ...

Piazza Affari : sell-off per Banca Carige : Affonda sul mercato la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che soffre con un calo del 3,57%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Banca Carige - Fabio Innocenzi nuovo Amministratore delegato : Il Consiglio di amministrazione di Banca Carige ha deciso. Fabio Innocenzi è stato nominato nuovo Amministratore delegato con le deleghe a partire dal 25 settembre prossimo . Il Cda ha, inoltre ...

Banca Carige in pole position a Piazza Affari : Scatto in avanti di Banca Carige che a Piazza Affari guadagna il 2,38%. All'indomani dell' assemblea degli azionisti che ha nominato nominato il nuovo CdA scegliendo come Presidente Pietro Modiano , ...

Piazza Affari : seduta euforica per Banca Carige : Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano con un aumento del 2,38%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Banca Carige - Malacalza si prende il controllo : maggioranza assoluta in cda. Sconfitto il finanziere Raffaele Mincione : Vittorio Malacalza vince la guerra per il controllo di Banca Carige. Nell’assemblea dei soci, l’industriale ottiene la maggioranza assoluta dei voti conquistando sette degli undici posti in consiglio. Malacalza mette fine così alle ambizioni del finanziere Raffaele Mincione e dei suoi alleati, il petroliere Gabriele Volpi e l’imprenditore della logistica e patron del Livorno Calcio, Aldo Spinelli. Con il risultato che in Carige ...

Carige - Modiano : questa Banca non può più sbagliare : Genova, 20 set., askanews, - 'Il primo pensiero è la responsabilità che ci spetta e che mi spetta. A Genova non si può più sbagliare. L'impegno mio è di non fare più errori'. Queste le prime ...

Banca Carige - nominato il nuovo CdA. Pietro Modiano Presidente : E' ufficialmente nato il nuovo Board di Banca Carige. L' Assemblea degli azionisti dell'Istituto ligure, apertasi questa mattina , ha infatti nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione , composto ...

Banca Carige : assemblea elegge sindaco Stefania Bettoni - vince Malacalza : Teleborsa, - Riflettori puntati sull'assemblea di Banca Carige, con lo scontro Malacalza-Mincione in primo piano per la scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. L'assise si apre con il ...

Il comparto Bancario a Piazza Affari marcia in positivo - +0 - 84% - - guizzo positivo per Banca Carige : Teleborsa, - Il Settore Bancario italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.046,31, e si è poi portato ...

Banca Carige - al via assemblea. Presente il 64 - 2% del capitale : Teleborsa, - Si apre una giornata campale per Banca Carige. I soci sono chiamati in Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca e già hanno affilato le armi. L'assise si apre ...