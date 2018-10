romadailynews

: Baglio: Raggi lavori per aiutare Roma a superare emergenza #rifiuti: Roma – “Vicini ad… - romadailynews : Baglio: Raggi lavori per aiutare Roma a superare emergenza #rifiuti: Roma – “Vicini ad… - romadailynews : Baglio (PD): Giunta Raggi ostaggio #lobby pullman turistici: #Roma – “La Giunta Raggi… - orl_dan : RT @IlariaPiccolo75: RIFIUTI. ROMA, BAGLIO-PICCOLO: RAGGI RIMUOVA ASSESSORA E DIRIGENTI ESTERNI (DIRE) Roma, 5 ott. - 'Ora che le viene de… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)– “Vicini ad approvare il bilancio di Ama e quindi il consolidato, dice la Sindaca? Peccato che il termine sia scaduto a fine settembre e che per paura di non essere cosi’ pronta ad approvarlo con la sua maggioranza dieci giorni fa si e’ affrettata ad assumere oltre cento persone da un giorno all’altro, per aggirare il blocco delle assunzioni scattato dal 1 ottobre, proprio per la mancata approvazione del consolidato. Assunzioni non sufficienti a rispondere al piano diCapitale e delle partecipate per il 2018. Per Ama ogni giorno senza bilancio e’ un passo in piu’ verso la crisi, verso l’incertezza per i servizi alla citta’, per i lavoratori e per l’intera azienda che e’ in evidente difficolta’ operativa”. Cosi’, in una nota, la consigliera capitolina del Partito Democratico Valeria ...