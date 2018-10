AVELLINO | BUS IN SCARPATA | CHIESTI 10 ANNI PER VERTICI AUTOSTRADE Di Maio duro | difesa

AVELLINO - strage del bus nella scarpata : chiesta una condanna di 10 anni per l'ad di Autostrade : Si trattava di pellegrini che rientravano da Pozzuoli, riprendendo la cronaca del tempo. Sul fatto, recuperando quanto indicato sulla perizia, peserebbero sia lo stato di manutenzione del bus e nello ...

Chiesti 10 anni di carcere per i vertici di Autostrade per la strage del bus precipitato dal viadotto ad AVELLINO : Giovanni Castellucci e altri 11 dirigenti e impiegati di Autostrade rischiano la condanna a 10 anni di reclusione per la tragedia del bus precipitato da un viadotto ad Avellino, nella quale morirono 40 persone, il 28 luglio 2013. Sono accusati di omicidio colposo plurimo e di disastro colposo. Contro di loro anche l'accusa di non aver fatto i controlli dovuti sulla struttura (il viadotto autostradale Acqualonga dell'A16 Napoli-Canosa) e di ...

Autobus in scarpata ad AVELLINO : il pm chiede 10 anni per i vertici di autostrade : ieci anni di reclusione per omicidio colposo plurimo e disastro colposo: questa la condanna richiesta dal Procuratore capo di Avellino, Rosario Cantelmo, per Giovanni Castellucci, attuale amministratore delegato di autostrade per l’Italia e altri undici dirigenti e dipendenti della società, imputati nel processo per la strage del bus in cui il 28 luglio del 2013 persero la vita 40 persone, precipitate dal viadotto “Acqualonga” ...

Strage del bus di AVELLINO - prime richieste di condanna : 12 anni al titolare dell'azienda di trasporti : ... Luigi Buono, il pm Cecilia Annecchini ha chiesto 12 anni di reclusione per Gennaro Lametta, il titolare della 'Mondo Travel' e proprietario del bus, che nell'incidente ha perso il fratello Ciro che ...

Strage del bus di AVELLINO - perito accusa Autostrade : barriere usurate - : Il mezzo era precipitato da un viadotto il 28 luglio del 2013, uccidendo 40 persone. Ora una super-perizia, richiesta dal Tribunale irpino, punta il dito contro la società: "Con una manutenzione ...