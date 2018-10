AVELLINO | AUTOBUS NELLA SCARPATA | PM CHIEDE 10 ANNI PER VERTICI AUTOSTRADE La difesa

Autobus in scarpata ad AVELLINO : il pm chiede 10 anni per i vertici di autostrade : ieci anni di reclusione per omicidio colposo plurimo e disastro colposo: questa la condanna richiesta dal Procuratore capo di Avellino, Rosario Cantelmo, per Giovanni Castellucci, attuale amministratore delegato di autostrade per l’Italia e altri undici dirigenti e dipendenti della società, imputati nel processo per la strage del bus in cui il 28 luglio del 2013 persero la vita 40 persone, precipitate dal viadotto “Acqualonga” ...