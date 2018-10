Autostrade | via la concessione? A pagare sono i risparmiatori

Chiesti 10 anni di carcere per i vertici di Autostrade per la strage del bus precipitato dal viadotto ad Avellino : Giovanni Castellucci e altri 11 dirigenti e impiegati di Autostrade rischiano la condanna a 10 anni di reclusione per la tragedia del bus precipitato da un viadotto ad Avellino, nella quale morirono 40 persone, il 28 luglio 2013. Sono accusati di omicidio colposo plurimo e di disastro colposo. Contro di loro anche l'accusa di non aver fatto i controlli dovuti sulla struttura (il viadotto autostradale Acqualonga dell'A16 Napoli-Canosa) e di ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade avvia erogazione nuovo contributo a famiglie : Autostrade per l'Italia ha avviato da oggi 10 ottobre l'erogazione di un nuovo contributo economico a fondo perduto a favore delle famiglie che, nelle ore immediatamente successive al Crollo del Ponte ...

Ponte Morandi : Autostrade - dichiarazioni Gentile errate e fuorvianti : Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Le strutture tecniche di Autostrade per l’Italia precisano, sulla base delle informazioni fornite da Spea e già comunicate pubblicamente nella giornata di ieri, che i valori inferiori all’unità del coefficiente di sicurezza a taglio delle travi del sistema portato erano a

Ponte Morandi : Autostrade - dichiarazioni Gentile errate e fuorvianti (2) : (AdnKronos) - Come già chiarito da Spea, infine, sottolinea Autostrade per l'Italia, "si ricorda che il prof. Gentile aveva ricevuto tutte le informazioni e la documentazione necessaria per svolgere il proprio incarico, che riguardava esclusivamente l’analisi degli stralli e non di altre parti del P

Ponte Morandi - vox tra i viaggiatori sulla Milano-Genova : “La colpa? Di Autostrade - rifiutiamoci di pagare il pedaggio” : “Noi utenti non contiamo nulla, dobbiamo far sentire la nostra voce d’ora in avanti”. Il crollo del Ponte di Genova ha colpito profondamente gli italiani, a cominciare da coloro che viaggiano frequentemente in autostrada. Abbiamo dialogato con molti di loro, in un’area di servizio sulla Milano-Genova. “Scarsa manutenzione, nessun controllo, ricavi enormi per la concessionaria, le responsabilità sono evidenti”, ...

Autostrade - ART avvia consultazione sistema pedaggi concessione A4-A23-A28-A57-A34 : L' Autorità di Regolazione dei Trasporti , ART , ha indetto una consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento della gestione in house delle tratte autostradali A4 , ...

Toti : inviato a Conte piano Autostrade per ricostruzione del ponte : Il governatore della Liguria e commissario per il superamento dell'emergenza, Giovanni Toti, ha ricevuto da Autostrade per l'Italia il piano di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. I ...

Ponte Genova - il ministero : «Autostrade rinviava i lavori per far rincarare i pedaggi» : La realazione Adel ministero delle Infrastrutture accusa la società di aver risparmiato sulla manutenzione ordinaria del Ponte Morandi, per poter poi dedicarsi alla manutenzione straordinaria. Che, contrariamente a quella ordinaria, si può far molto pesare per rincarare i pedaggi...

BOZZA DECRETO GENOVA : Autostrade PAGA MA NON RICOSTRUISCE/ Ponte Morandi - Aspi invia piano a Toti : Ponte Morandi, anticipazioni DECRETO GENOVA: "AUTOSTRADE ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:32:00 GMT)

Autostrade digitali : al via il progetto smart road dedicato al Grande Raccordo Anulare di Roma e alla Roma-Fiumicino : Le Autostrade A90 Grande Raccordo Anulare di Roma e A91 Roma-Aeroporto Fiumicino diventeranno vere e proprie Autostrade digitali, connesse e controllate Il progetto smart road di Anas prosegue con i lavori sulle Autostrade A90 ‘Grande Raccordo Anulare di Roma’ e A91 ‘Roma-Aeroporto Fiumicino’ dopo l’avvio degli interventi, entro la fine di settembre, sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. La smart road Anas, oltre a garantire i servizi ...

Ponte Genova - lavori a Fincantieri. Via la concessione a Autostrade : I lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova "dovranno essere affidati a un soggetto a prevalente o totale partecipazione pubblica dotato di adeguate capacità tecniche come Fincantieri". Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, davanti alla Commissione Ambiente Territorio e lavori pubblici della Camera, per il prosieguo delle linee programmatiche."Vogliamo che Genova torni alla sua quotidianità, ripartendo dalla ...

Ponte - due decreti per far fuori Autostrade Niente gara europea e via la concessione : Genova - Piazza pulita. Questo è il messaggio che i capi dei Cinque Stelle vogliono concretizzare - a tutti i costi e al più presto - nella gestione del dopo-tragedia a Genova. E dunque, fuori Autostrade da tutta la rete nazionale e di nuovo fuori Autostrade - e dentro i prescelti dal governo - per la ricostruzione del Ponte. Due procedure brusche e plateali, complicate, anzi piene di tranelli e rischi boomerang. Ecco perché dietro le quinte si ...

Due decreti per far fuori Autostrade Niente gara europea e via la concessione : La doppia mossa del governo per ripararsi dai ricorsi. I lavori di ricostruzione saranno assegnati a Fincantieri |

Due decreti per far fuori Autostrade : niente gara europea e via la concessione : La doppia mossa del governo per ripararsi dai ricorsi. I lavori di ricostruzione saranno assegnati a Fincantieri |