Aumentare l' Iva sempre meglio che alzare l' Irpef

F1 - rivoluzione per le qualifiche : arriva il Q4? Una nuova sessione per Aumentare l’incertezza : nuova rivoluzione in vista per le qualifiche dei Gran Premi di Formula Uno? Liberty Media starebbe studiando un nuovo regolamento per rendere ancora più avvincente e appassionante la giornata del sabato, la definizione della griglia di partenza per la gara della domenica dovrebbe infatti arricchirsi di una nuova sessione. Si starebbe infatti parlando dell’introduzione della Q4, un turno in cui i migliori otto piloti lotterebbero per la ...

Birra - vino e cioccolato potrebbero Aumentare la tua aspettativa di vita : Negli ultimi anni l’attenzione nei confronti della salute, è notevolmente cresciuta. Quante volte si sente parlare di dieta sana e equilibrata da associare a una costante attività sportiva? E proprio per questo, si cerca di portare in tavola cibi freschi e di stagione, evitando magari quelli ipercalorici che al contrario, possono danneggiare la salute del nostro organismo. Si tratta di accorgimenti che mirano a migliorare l’aspettativa di vita. ...

Salvini : "Non vogliamo togliere gli 80 euro<br> né Aumentare l'Iva" : Già alcuni siti ieri sera e alcuni giornali in edicola stamattina hanno diffuso un'indiscrezione secondo la quale nel vertice che si è svolto ieri sulla manovra economica prima dell'ultimo Consiglio dei Ministri che precede le ferie agostane ci sarebbero stati degli screzi tra i membri del governo. In particolare, al vertice hanno preso parte il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro degli Affari Europei Paolo Savona, il Premier ...

Salvini : 'Non vogliamo tagliare gli 80 euro e Aumentare l'Iva' : "Il governo non pensa di tagliare gli 80 euro e non vuole aumentare l'Iva". E' quanto afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sottolineando che l'esecutivo sta lavorando "per attuare il suo ...

[Il retroscena] Aumentare l'Iva per ottenere "i primi assaggi di flat tax e reddito di cittadinanza" : Una provocazione verso Bruxelles. O un gioco di parole rispetto alle forze di maggioranza. Arriva con un comunicato col timbro del Mef e dopo la prima riunione tecnico-politica convocata a palazzo Chigi per la scrittura della manovra di bilancio 2019, la prima del governo giallo- verde. "Il ministro Tria - si legge - esprime soddisfazione per l'accordo sulle linee ...