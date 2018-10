Audible | la più grande piattaforma di audiolibri e podcast

wired

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Il futuro dell’intrattenimento è nell’audio, e non parliamo di musica ma di contenuti narrativi attraverso. Libri, film, serie tv da ascoltare con lo smartphone tramite una app, accedendo a un catalogo che diventa più ampio nel tempo. In Italia, questo segmento dell’intrattenimento è occupato datra gli ospiti al Wired Next Fest 2018 di Firenze da poco conclusosi. Nel tempo,si è imposto come il piùproduttore e distributore al mondo di, serie audio e e, e quando diciamo produttore, intendiamo anche contenuti originali. Il suo catalogo conta 20mila titoli per un totale di 140mila ore di ascolto a cui gli utenti italiani possono attingere con un abbonamento analogo a quello delle grandi piattaforme di streaming, ovvero al prezzo di 9,99 euro mensili per una “offerta all you can listen”, i primi 30 giorni ...