Attacco a Ilary Blasi e al Grande Fratello Vip | ecco che è successo

caffeinamagazine

: Corona sbotta su Instagram: 'Non è vero che non ho un cuore'. Poi l'attacco a Ilary Blasi - Gossip - infoitcultura : Corona sbotta su Instagram: 'Non è vero che non ho un cuore'. Poi l'attacco a Ilary Blasi - Gossip - itsnannyr29 : Ho la febbre e ho i capelli sporchi... Quasi quasi li attacco come Ilary??#GFVIP -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) “Certe esperienze fanno parte della vita e magari tra qualche anno ti farai anche una risata su questa storia e canterai come il il tuo amico viva la libertà”. Così ha dettoa Silvia Provvedi nel corso dell’ultima diretta delVip. Lei, la Provvedi, non è riuscita a trattenere le lacrime quando la conduttrice l’ha chiamata in disparte per parlare del suo ex, Fabrizio Corona. Le ha mostrato le immagini dell’ultima intervista rilasciata dall’ex re dei paparazzi a Verissimo, quella in cui confessa senza troppi giri di parole di non averla mai amata. “La verità è che non siamo mai stati una coppia – ha detto Corona a Silvia Toffanin – Siamo due persone molto diverse, che non c’entrano nulla l’una con l’altra”. Silvia, che l’ha aspettato più di un anno fuori dal carcere, è sempre stata restia a parlare nella Casa ...