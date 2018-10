ATP Shanghai – Wu strappa un set a Nishikori e gli applausi del pubblico | poi si arrende

Cecchinato-Djokovic - terzo turno ATP Shanghai : data - programma - orario d’inizio e tv : Marco Cecchinato sfiderà Novak Djokovic nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista siciliano, dopo aver battuto in rimonta il coreano Hyeon Chung, si troverà di fronte il serbo, reduce da tredici vittorie consecutive tra cui quella agli US Open. Sarà un match molto suggestivo, visto che proprio contro Djokovic, Cecchinato ha fatto la più grande impresa della carriera, battendolo in quell’indimenticabile quarto di finale del Roland ...

ATP Shanghai – Kevin Anderson in scioltezza agli ottavi : il sudafricano si libera in due set di Kukushkin : Kevin Anderson accede agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai senza problemi: il tennista sudafricano supera in scioltezza Kukushkin Basta 1 ora e 5 minuti a Kevin Anderson per liberarsi di Mikhail Kukushkin e staccare il pass per gli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai. Il tennista sudafricano, che è attualmente numero 8 della classifica ATP, si è imposto in due semplici set sul tennista kazakho (numero 83 del ranking ATP), vinti con ...

ATP Shanghai – Del Potro a fatica contro Gasquet : l’argentino avanti al tie-break del secondo set : Juan Martin Del Potro avanza agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista argentino soffre contro Gasquet, ma riesce ad imporsi al tie-break del secondo set dopo quasi 2 ore Juan Martin Del Potro si deve sudare il passaggio del turno nell’ATP di Shanghai. Il tennista argentino, attualmente numero 4 del ranking mondiale maschile, è riuscito ad approdare agli ottavi di finale del torneo asiatico superando un ostico Richard Gasquet ...

ATP Shanghai – Impresa Cecchinato! Che rimonta contro Chung : il tennista azzurro trionfa al tie-break del 3° set : Marco Cecchinato ottiene un grande successo nei sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro supera il next-gen coreano Chung al tie-break del terzo set Marco Cecchinato avanza agli ottavi dell’ATP di Shanghai e lo fa con ottenendo una vittoria importante e prestigiosa. Il tennista sicialiano, attualmente numero 21 del ranking mondiale maschile, conferma che quella che sta per concludersi è stata una stagione di grande ...

ATP Shanghai 2018 : Seppi eliminato al secondo turno - Edmund vince 6-3 - 6-4 : Andreas Seppi è stato eliminato al secondo turno del Masters di Shanghai , penultimo 1000 della stagione, in corso sul cemento della megalopoli cinese. Il 34enne di Caldaro, numero 47 Atp, ha ceduto 6-...

ATP Shanghai – Basilashvili fa soffrire anche Zverev - ma il tedesco stacca il pass per gli ottavi : Nikoloz Basilashvili dà del filo da torcere anche ad Alexander Zverev, ma il giovane talento tedesco riesce a qualificarsi agli ottavi dell’ATP di Shanghai Nikoloz Basilashvili si conferma un osso duro. Il tennista georgiano mette in difficoltà anche un talento come Alexander Zverev, facendogli sudare il passaggio agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai. Zverev, attualmente numero 5 del ranking mondiale maschile, è riuscito ad imporsi ...

ATP Shanghai – Seppi lotta ma si arrende ad Edmund : il tennista azzurro sconfitto in due set : Andreas Seppi prova ad impensierire Kyle Edmund ma esce sconfitto dalla sfida dei sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista britannico trionfa in 2 set Niente da fare per Andreas Seppi ai sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai. Il tennista azzurro non riesce a superare il duro ostacolo rappresentato da Kyle Edmund. Seppi, numero 47 del ranking mondiale maschile, si è arreso al giovane tennista britannico (n°14 ATP) dopo 1 ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di martedì 9 ottobre. Thiem e Cilic subito fuori - esordio ok per Djokovic : Sono due i grandi risultati a sorpresa della giornata al Masters 1000 di Shanghai: Marin Cilic è stato eliminato in due set dal rampante cileno Nicolas Jarry, che dimostra di valere ben più dell’attuale numero 48 del ranking ATP col 2-6 7-6(6) 7-5 rifilato al croato; inoltre, Matthew Ebden è riuscito a far finire la corsa di Dominic Thiem per 6-4 6-7(8) 7-6(4), mettendo a nudo una volta di più tutte le incertezze dell’austriaco sul ...

ATP Shanghai – Djokovic ammette : “Nadal è sempre al top - ma voglio diventare numero 1” : Novak Djokovic non si nasconde e parla apertamente della volontà di diventare numero 1 al mondo: il tennista serbo lancia la sfida al maiorchino Dopo aver deciso, insieme al suo team, di saltare l’ATP di Pechino, Novak Djokovic giocherà il suo primo match della stagione in Asia nell’ATP di Shanghai. Il tennista serbo ha spiegato le ragioni della scelta legata al calendario di fine stagione, dichiarando anche la sua volontà di tornare ...

ATP Shanghai – Debacle Cilic! Il tennista croato ko al primo turno contro Jarry : Marin Cilic ko al primo turno dell’ATP di Shanghai: il tennista croato sconfitto da Nicolas Charry al terzo set Dopo gli impegni di Coppa Davis, Marin Cilic torna a giocare un torneo ufficiale dpo quasi un mese, esattamente dai quarti di finale US Open in cui venne sconfitto da Kei Nishikori. Il tennista croato apre nel peggiore dei modi la parentesi asiatica di fine stagione, venendo eliminato al primo turno di Shanghai da Nicolas Jarry. ...

ATP Shanghai – Che match fra Ebden e Thiem! L’austriaco ko al tie-break del terzo set : Dominic Thiem sconfitto all’esordio nell’ATP di Shanghai: L’austriaco si arrende al tie-break del terzo set contro un super Ebden match fantastico quello fra Ebden e Thiem, giocato nel primo turno dell’ATP di Shanghai. Il tennista australiano, numero 51 del ranking ATP, ha trionfato dopo 2 ore 49 minuti di battaglia, conclusasi al tie-break del terzo set. Ebden ha vinto 6-4 il primo set, ma Thiem non si è perso d’animo, vincendo il secondo ...

ATP Shanghai - Djokovic allunga sul 28-0. C'è Medvedev per Federer : L'ex numero uno del mondo allunga a 28 la serie di set vinti contro il francese per un 28-0 che rappresenta la serie più penalizzante tra i pro. Al debutto nel 1000 cinese dove ha trionfato per tre ...

ATP Shanghai – Successo per Djokovic all’esordio : il tennista serbo liquida Chardy : Novak Djokovic bagna l’esordio nell’ATP di Shanghai con una vittoria: il tennista serbo supera Chardy in due set Novak Djokovic trionfa all’esordio nell’ATP di Shanghai. Il tennista serbo, che ha iniziato la settimana da numero 3 del ranking mondiale maschile, si è imposto dopo 1 ora e 25 minuti di gioco sul francese Chardy (numero 41 ranking ATP). Djokovic, che ha scelto di saltare Pechino per dosare le energie in vista del finale di ...