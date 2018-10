Astronomia | speciale “Moon Watch Party” al Parco di Rocca di Papa

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Occhi puntati sulla Luna venerdì 19 ottobre alastronomico “Livio Gratton” didiin occasione delloMoonParty. L’evento, a cura dell’Associazione Tuscolana di(ATA), delegazione dell’Unione Astrofili Italiani, rientra nell’ambito dell’International Observe the Moon Night (InOMN), l’iniziativa mondiale dedicata alla scoperta e all’osservazione del nostro meraviglioso satellite naturale. L’InOMN è organizzata da numerosi enti di ricerca, associazioni, scienziati ed educatori, tra i quali: la NASA, Planetary Science Institute, Astronomical Society of the Pacific, CosmoQuest, Science Festival Alliance, Night Sky Network ed è promossa in Italia dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dall’Unione Astrofili Italiani. Il pubblico in visita alastronomico “Livio Gratton” potrà scoprire le caratteristiche fisiche della Luna, la sua genesi, le ...