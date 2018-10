Astronomia | nuovo studio su Cerere | il pianeta nano ha subito un ri-orientamento dei poli

Astronomia - la rivincita di Plutone : di nuovo in corsa per tornare a essere un pianeta : Declassato a pianeta nano nel 2006, Plutone non si rassegna ed e’ di nuovo in campo per tornare ad avere lo status di pianeta. A sostenerlo e’ la ricerca pubblicata online sulla rivista Icarus, nella quale il gruppo di ricerca guidato da Philip Metzger, dello Space Institute, ha passato in rassegna ben due secoli di letteratura scientifica per scoprire come non ci siano i presupposti per considerare Plutone un pianeta nano. Scoperto ...