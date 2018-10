Astronomia | inaugurato il telescopio Lst | 400 metri quadrati alle Canarie

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Il suo specchio parabolico da 23di diametro è pronto per essere puntato al cielo, alla ricerca delle sorgenti cosmiche più energetiche che si conoscano, dagli oltre duemiladi quota dell’Osservatorio del Roque de los Muchachos, sull’isola di La Palma, nell’arcipelago delle. Il suo nome è Lst-1 ed è il prototipo dei Large-Sized Telescope, ovvero i telescopi di “taglia grande” che costituiranno parte del futuro osservatorio Cta, il Cherenkov Telescope Array, l’ambiziosa infrastruttura di oltre cento telescopi da installare in Cile eche, una volta realizzata, sarà il più potente e sensibile osservatorio per i raggi gamma di origine cosmica mai costruito. Lst-1 è il primo dei quattro telescopi di queste dimensioni che saranno installati nel sito nord di Cta, ai quali si affiancheranno 15 telescopi Mst, ovvero quelli di medie dimensioni. Un altro gruppo di ...