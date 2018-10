Assisi | una mostra contro i disturbi del comportamento alimentare

San Francesco d'Assisi : immagini di buon onomastico - una raccolta delle piu' belle : San Francesco d'Assisi: le più belle immagini per gli auguri di buon onomastico .Il 4 Ottobre si festeggia San Francesco d’Assisi, uno dei Santi più popolari e venerati d’Italia e non solo. Francesco è anche uno dei nomi più diffusi nel nostro paese, per tanto moltissime persone celebrano il loro onomastico in questa data.

Sergio Assisi/ “Quando Gigi Proietti mi bocciò a un provino...” (Una pallottola nel cuore 3) : Sergio Assisi, l'attore ha svelato in un'intervista a Nuovo di aver provato grandissima emozione nel recitare al fianco di un mostro sacro come Gigi Proietti in "Una pallottola nel cuore 3"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 07:30:00 GMT)

Una pallottola nel cuore 3/ Anticipazioni terza puntata : la confessione di Sergio Assisi (25 settembre) : Martedì 11 settembre 2018 a partire dalle prima serata (alle ore 21,25 circa) sulla rete ammiraglia di Casa Rai è iniziata la terza stagione di “Una pallottola nel cuore”.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Una Pallottola nel Cuore 3 : Gigi Proietti torna ad indagare su Rai 1. Sergio Assisi new entry : Una Pallottola nel Cuore 3 Gigi Proietti torna su Rai 1 con uno dei suoi personaggi più riusciti. No, non è Il Maresciallo Rocca, bensì Bruno Palmieri, il cronista di nera che dal 2014 indaga insieme al pubblico su vecchi casi irrisolti e che sarà per la terza volta protagonista di Una Pallottola nel Cuore, al via questa sera. Una Pallottola nel Cuore 3: sei puntate da questa sera su Rai 1 La Pallottola, val la pena ricordarlo, non c’è ...

Anticipazioni Una pallottola nel cuore 3 - prima puntata : nel cast anche Sergio Assisi : A distanza di due anni, torna in televisione la tissima fiction Una pallottola nel cuore 3 con Gigi Proietti nei panni del mitico giornalista Bruno Palmieri [VIDEO]. Quest'ultimo, ancora una volta, sara' a caccia di nuove storie da raccontare e indagare. Accanto a lui ritroveremo la figlia interpretata da Francesca Inaudi. È stata confermata la presenza dell'intero cast, ma ci saranno anche delle new-entry tra cui Sergio Assisi e Mariella ...

Assisi - Piano Strade2 - Un milione di euro per le strade comunali : ..." dichiara il sindaco Stefania Proietti sono un servizio essenziale per i cittadini e un biglietto da visita per i tanti turisti e visitatori che giungono nella Città Serafica da ogni parte del mondo.