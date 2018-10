Assetto Corsa Competizione si aggiorna con nuovi contenuti

Assetto Corsa Competizione è ora disponibile su Steam in Accesso Anticipato : Assetto Corsa Competizione è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam . Il gioco ufficiale Blancpain GT Series del prestigioso team Kunos Simulazioni fa inoltre il suo debutto con una promozione innovativa che premia gli early adopters del gioco, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Digital Bros per tutti i dettagli:Read more…

Alle 18 sfrecciamo in diretta con Assetto Corsa Competizione : Quale miglior modo che una diretta per festeggiare il debutto in Accesso Anticipato su Steam di un titolo che i fan dei giochi di corse stanno sicuramente tenendo d'occhio con parecchia attenzione? Quest'oggi vi proponiamo una live in compagnia di Assetto Corsa Competizione, ultimissima fatica dei talentuosi ragazzi di Kunos Simulazioni. Ecco la descrizione ufficiale del titolo proposta dalla software house stessa:Caratterizzato da uno ...