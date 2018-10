Teramo - Assegnato il IX Premio Speciale IZSAM G. Caporale - Abruzzo in Video : 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ha ricordato che il nostro è stato il primo Paese al mondo a legiferare in tale ambito e che su queste tematiche l'IZSAM è ...

Il premio Nobel per la Pace Assegnato a Denis Mukwege e Nadia Murad : Il premio Nobel 2018 per la Pace è stato assegnato al ginecologo congolese Denis Mukwege e all'attivista yazida Nadia Murad per la loro lotta contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra. ...

Assegnato il 'Premio Zanibelli - Leggi in salute' - 04/10/2018 - : Mondadori, - storie cliniche di depressione, la voce delle esperienze di chi ne ha sofferto e di chi ha avuto la forza di uscirne, a Per Salute e per Giustizia, come solo politica e scienza possono ...

Nobel per la Chimica 2018 - premio Assegnato a Frances H. Arnold - George P. Smith e Gregory P. Winter : È la Chimica verde a vincire del Nobel per la Chimica 2018. L’Accademia di Svezia ha premiato la scoperta dei ‘registi dell’evoluzione’, come gli enzimi alla base di reazioni chimiche vitali, e con essa le numerose ricadute positive per tecnologie e processi di trasformazione amici dell’ambiente. Gli scienziati premiati sono gli statuninesi Frances H. Arnold e George P. Smith e il britannico Gregory P. Winter. L'articolo Nobel ...

Nobel per la Medicina : premio Assegnato a James Allison e Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro : Il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2018 è stato assegnato a James P. Allison e a Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro: l’annuncio è avvenuto presso il Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta su internet e sui social network. Il riconoscimento ammonta quest’anno a 9 milioni di corone svedesi (oltre 871 mila euro). Dal 1901 al 2017 sono stati 108 i premi Nobel per la Medicina o ...

Premio Masi Assegnato a 5 protagonisti della cultura : Roma, 1 ott., askanews, - Il 37° Premio Masi è stato assegnato a Ferdinando Camon, Christian Greco, Carlo Nordio, Gerard Basset e al Cardinale Mario Zenari. Da questa sera le loro firme arricchiscono ...

Assegnato a Marco Simonit il "Premio Nobel" della letteratura vitivinicola per la sua "Guide pratique de la taille guyot " Prévenir les ... : Dedicato al guyot, una tra le forme di allevamento della vite più diffuse al mondo, spiega passo dopo passo il rivoluzionario Metodo di portatura Simonit&Sirch, che oggi è applicato in oltre 200 fra ...

Londra - Assegnato Premio umanitario a Emine Erdogan - è polemica : Nonostante sia stato valutato positivamente l'impegno della Turchia per quanto riguarda l' accoglienza dei profughi siriani, il mondo difficilmente riesce ad associare la figura di Erdogan al valore ...

Alla Mostra del Cinema di Venezia Assegnato il Premio Persefone a Giulio Base : Il prestigioso Premio Persefone è approdato quest’anno, per la prima volta, Alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Il riconoscimento, ideato da Francesco Bellomo e Maurizio Costanzo, è stato assegnato al film “Il banchiere anarchico” di Giulio Base, da lui diretto e interpretato insieme a Palo Fosso, selezionato nella sezione “Sconfini”. La pellicola che uscirà in autunno nelle sale è stata premiata, dallo stesso Bellomo con l’attrice ...

Scienza : premio Gal Hassin Assegnato all’astronauta Paolo Nespoli : Il premio Gal Hassin, assegnato dal Centro internazionale per le scienze astronomiche di Isnello, è stato conferito all’astronauta Paolo Nespoli e al giornalista e divulgatore scientifico Piero Bianucci. Il riconoscimento viene assegnato a che si sono distinte nella ricerca o nella divulgazione delle scienze astronomiche. In passato sono stati premiati anche Margherita Hack e Giovanni Bignami. L'articolo Scienza: premio Gal Hassin ...

Cristiano Ronaldo diserta i sorteggi di Champions League : CR7 in “polemica” per il premio di miglior calciatore Assegnato a Modric : Cristiano Ronaldo ha perso la corsa per il premio di calciatore migliore della stagione secondo l’Uefa, sembra che CR7 abbia preso molto male tale ‘sconfitta’ Cristiano Ronaldo era uno dei calciatori più attesi al Grimaldi Forum di Montecarlo per la cerimonia dei sorteggi di Champions League, ma il calciatore bianconero non si è presentato. Secondo Rai sport, il motivo di tale assenza è legato al premio di miglior ...

Il premio Nobel per la pace Assegnato ad Aung San Suu Kyi non può esserle revocato : Lo ha detto il comitato norvegese dopo che l'ONU l'ha accusata di non aver fatto nulla per prevenire il genocidio della minoranza musulmana che vive in Myanmar The post Il premio Nobel per la pace assegnato ad Aung San Suu Kyi non può esserle revocato appeared first on Il Post.