Assassin’s Creed Odyssey | Come risolvere gli indovinelli della Sfinge

Assassin’s Creed Odyssey : Dove trovare l’Arena e Come ottenere l’Armatura di Achille : Esplorando l’Antica Grecia di Assassin’s Creed Odyssey durante la Live di 12h circa su Twitch nella giornata di ieri, ci siamo imbattuti nell’Arena, ed oggi vi sveleremo Dove trovarla e Come ottenere l’Armatura di Achille. Dove trovare l’arena in Assassin’s Creed Odyssey per ottenere l’Armatura di Achille L’Arena non è solo il luogo ideale per mettere alla prova le vostre ...

Assassin’s Creed Odyssey : Dove trovare il Ciclope : Dopo avervi svelato l’ubicazione di Medusa e del Minotauro in Assassin’s Creed Odyssey, vogliamo concludere la trilogia di Boss con il Ciclope, Dove si trova e come sconfiggerlo? Scopriamolo insieme. Dove trovare il Ciclope in Assassin’s Creed Odyssey Per confrontarvi contro il Ciclope, prima di tutto è importante equipaggiarsi a Dovere e livellare, quindi assicuratevi di raggiungere almeno il ...

Assassin’s Creed Odyssey : Dove trovare il Minotauro : In Asassin’s Creed Origins abbiamo affrontato le divinità dell’Antico Egitto, in Odyssey dovremo vedercela con Medusa, il Minotauro, il Ciclope e molti altri. Nella guida che segue vi riportiamo Dove trovare il secondo Boss da sconfiggere, ossia “Il Minotauro“. Dove trovare il Minotauro in Assassin’s Creed Odyssey Come per Medusa si tratta di un’attività end game, in quanto il ...

Assassin’s Creed Odyssey : Come respirare all’infinito sott’acqua : Assassin’s Creed Odyssey ha davvero molto da offrire, sono numerosi i segreti da scoprire, le attività da completare ma sopratutto gli equipaggiamenti da sbloccare. Se vi state cimentando nell’ultimo capolavoro firmato Ubisoft, avrete sicuramente notato che non è possibile esplorare i fondali marini all’infinito, bisogna tornare di continuo in superficie per prendere ossigeno. A seguire vi riportiamo una ...

Red Dead Redemption 2 imita Assassin’s Creed Odyssey con le indicazioni degli NPC : In Assassin’s Creed Odyssey è stata aggiunta una nuova modalità chiamata “Esplorazione”, oltretutto consigliata dal gioco all’inizio dell’avventura, pare che sia presente anche in Red Dead Redemption 2, ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme. Red Dead Redemption 2: Quando gli NPC la sanno lunga All’epoca del Far West non esisteva di certo il GPS, dopotutto fino alla fine degli anni 90 ...

Assassin’s Creed Odyssey : Come ottenere ABRAXAS - il cavallo di fuoco : Proseguiamo con le Guide di Assassin’s Creed Odyssey, parlandovi quest’oggi di ABRAXAS, il leggendario cavallo di fuoco. Dove si trova e Come lo si ottiene? Scopriamolo insieme. Dove trovare e Come ottenere il cavallo di fuoco ABRAXAS in Assassin’s Creed Odyssey ABRAXAS è indubbiamente una delle ricompense più ostiche da ottenere ma allo stesso tempo gradite ai giocatori, dopotutto chi non ...

Assassin’s Creed Odyssey : Dove trovare Medusa e come sconfiggerla : Mentre in Assassin’s Creed Origins abbiamo affrontato le principali divinità dell’Antico Egitto, in Odyssey dovremo vedercela con Medusa, ma Dove si trova e come sconfiggerla? Scopriamolo insieme. Dove trovare e come sconfiggere Medusa in Assassin’s Creed Odyssey Medusa è il Boss più ostico da sconfiggere e può essere considerata a tutti gli effetti un’attività endgame, rivolta a ...

Assassin’s Creed Odyssey : Dove trovare i tesori perduti di Xenia : Tra le tante attività presenti in Assassin’s Creed Odyssey, vi è il recupero di alcuni tesori perduti appartenenti a Xenia, una gigantesca guerrieri che incontrerete nel corso dell’avventura, scopriamo insieme Dove e come recuperare i tesori. Assassin’s Creed Odyssey: I tesori perduti di Xenia Prima di tutto dovrete incontrare il suddetto personaggio e salvare suo fratello, che potete trovare sulla piccola ...

Sorprende Assassin’s Creed Odyssey per Nintendo Switch - video e demo : Assassin's Creed Odyssey è già uscito su PC, PS4 e Xbox One da qualche giorno, ma per i giocatori Switch l’attesa non è ancora terminata. Le cose invece sono andate diversamente in Giappone dove la versione cloud del gioco è già stata resa disponibile anche per Nintendo Switch. Coloro che scaricano la versione cloud possono accedere gratuitamente a 20 minuti di gioco. Praticamente è stata rilasciata una specie di demo a tempo forse per testare ...

Assassin’s Creed Odyssey : Come potenziare la nave : In Assassin’s Creed Odyssey, Come accadeva in Black Flag, potete e dovete potenziare anche la nave oltre il personaggio, per sopravvivere agli scontri in mare aperto e di conseguenza raggiungere le varie isole che compongono la Grecia dell’epoca, ognuna caratterizzata da un livello differente. potenziare la nave in Assassin’s Creed Odyssey Salendo di livello con il personaggio livellerete anche la nave, ma ciò ...

Assassin’s Creed Odyssey : Dove trovare la Città di Atlantide : La serie Assassin’s Creed ha sempre regalato grandi emozioni ai giocatori, invogliandoli ad esplorare la generosa mappa di gioco, alla scoperta di Easter Egg e segreti vari. Quest’oggi vi sveleremo Dove trovare la Città di Atlantide. Come accedere alla Città di Atlantide in Assassin’s Creed Odyssey Prima di proseguire, vi anticipiamo che quello che state per leggere contiene dello Spoiler! La città ...

Assassin’s Creed Odyssey : Come e dove migliorare la lancia di Leonida : In Assassin’s Creed Odyssey Come anticipato nel nostro articolo “Le migliori abilità da equipaggiare“, vi sono 3 classi differenti da potenziare: Cacciatore, Guerriero e Assassino. Alcune abilità richiedono un certo livello della lancia di Leonida, ma dove e Come si potenzia? Scopriamolo insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Guida alla lancia di Leonida Prima di proseguire, vi anticipiamo che quello che ...