Asia Argento al GF Vip 3? L' attrice smentisce su Twitter | È uno scherzo?

Verissimo anticipazioni : Asia Argento ospite dalla Toffanin : Asia Argento ospite a Verissimo da Silvia Toffanin Sabato prossimo andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. E poco fa è stata trasmessa su Canale 5 la pubblicità in cui gli spettatori da casa sono stati messi a conoscenza che Silvia Toffanin intervisterà in anteprima e in esclusiva nientepopodimeno che la ex giurata di X Factor Asia Argento. Come molti sapranno la popolare attrice è finita nell’occhio del ciclone in questi ultimi mesi ...

Luca Giurato : "Asia Argento ha ragione. Weinstein? Mascalzone che approfitta del suo potere" : Luca Giurato è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da GianLuca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.prosegui la letturaLuca Giurato: "Asia Argento ha ragione. Weinstein? Mascalzone che approfitta del suo potere" pubblicato su Gossipblog.it 10 ottobre 2018 10:49.

X-Factor 2018 - Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale giudice al posto di Asia Argento : Sky Uno ha annunciato ufficialmente che il nuovo giudice di X-Factor al posto di Asia Argento sarà Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale

Grande Fratello Vip - la rivelazione di Ivan Cattaneo : "Asia Argento entrerà come concorrente" (Video) : Per qualcuno potrebbe essersi trattato di clamoroso spoiler, per altri è stata al contrario una semplice opinione personale. In ogni caso, fanno discutere le parole di Ivan Cattaneo che, a notte fonda nel corso di una lunga chiacchierata con alcuni coinquilini del Grande Fratello Vip, ha annunciato Asia Argento come prossimo concorrente del reality.Un nome pronunciato a bassissima voce, facendo leva su un labiale che però è stato ...

Asia Argento riparte da…Firenze : ecco il selfie sotto il Duomo insieme a un amico : 'Grazie per aver girato per musei con me a Firenze e per tutto il tuo supporto in questi tempi difficili #amiciriuniti' . La dedica, via social, è di Asia Argento . Il destinatario? Un amico . Già, l'...

Asia Argento & Jimmy Bennett / Si torna a parlare del caso su Rai Uno (Domenica In) : Asia Argento & Jimmy Bennett, si torna a parlare del caso su Rai Uno che ha scosso il mondo dello spettacolo. Fallito il tentativo di ritorno come giudice a X Factor (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 08:15:00 GMT)

X Factor 2018 - Lodo Guenzi : «Qualsiasi cosa succeda di buono rimarrà merito di Asia Argento» : Lodo Guenzi a X Factor 2018 “Quello come giudice è l’unico provino che avrei potuto passare a X Factor“. Sono le prime parole di Lodo Guenzi, scelto come sostituto di Asia Argento ai live del talent show, al via giovedì 25 ottobre. Al leader de Lo Stato Sociale il compito, quindi, di continuare il lavoro iniziato dall’attrice, prima della sua dipartita decisa da tempo. E mentre Sky, nel comunicato ufficiale che annuncia ...

Lodo Guenzi a X Factor 2018 al posto di Asia Argento : Lodo Guenzi Sarà Lodo Guenzi a prendere il posto di Asia Argento ai live di X Factor 2018, al via su SkyUno giovedì 25 ottobre. Il leader de Lo Stato Sociale affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli al tavolo della giuria. Per Lodo Guenzi si tratta di un ritorno, questa volta da ‘titolare’. Nella seconda puntata di Audizioni di questa edizione di X Factor, infatti, si era calato nei panni di quinto giudice, trovandosi anche ...

X Factor 2018 - parla Lodo Guenzi : «Asia Argento è stata formidabile. Sarà bellissimo - siate con me» : di Ida Di Grazia A poche ore dall'annuncio di Sky, Lodo Guenzi ha pubblicato su Twitter il primo messaggio in veste di nuovo giudice di X Factor 2018 : ' Grazie XFactor Sarà una bellissima esperienza. ...

«X Factor 12» : Asia Argento - dunque - è davvero fuori. Ed è un peccato : X Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiIn trasmissione era stata presentata come la «new entry» di questa edizione, «un’artista conosciuta in tutto il mondo», accolta con applausi e ...

