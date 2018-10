Ascolti Tv | è Temptation island il più amato

Ascolti tv 9 ottobre - Temptation Island Vip : boom di Ascolti per la finale : ascolti tv ieri: Temptation Island Vip chiude in bellezza e vince contro Una Pallottola nel cuore 3 Nella serata di ieri, martedì 9 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.033.000 spettatori pari al 17.3% di share. La fiction è riuscita a raccogliere ottimi risultati, ma ciò non è bastato per […] L'articolo ascolti tv 9 ottobre, Temptation Island Vip: boom di ascolti per la finale proviene da ...

Ascolti TV | Martedì 9 ottobre 2018. Temptation Island Vip chiude al 22.4% - Proietti in risalita (17.3%). Virginia Raffaele 0.6% - Gruber da record (8.4%) infilza la Palombelli (5.3%-5.1%) : Temptation Island Vip - Valeria Marini e Ivan Gonzalez Nella serata di ieri, Martedì 9 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.033.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 4.034.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato 1.669.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura : boom di Ascolti per la finale : Temptation Island Vip ascolti: grande successo per Simona Ventura È andata in onda ieri sera, martedì 9 ottobre, l’ultima puntata di Temptation Island Vip. Il viaggio dei sentimenti condotto da Simona Ventura è arrivato alla conclusione ed è stat seguito da 4.034.000 telespettatori, pari al 22,4% di share. La conduttrice sarà messa in stan-by fino al prossimo anno? Super Simo si è riconfermata una vera e grande professionista e, ...

Ascolti tv - testa a testa tra Una pallottola nel cuore 3 e Temptation Island Vip : La fiction Una pallottola nel cuore 3 strappa per un soffio la vittoria in prime time al competitor in termini di numeri di telespettatori, ma non di share: Rai1 conquista 3.805.000 telespettatori pari al 16.3% di share, mentre su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.652.000 telespettatori pari al 20.9% di share. Ascolti tv prime time Bene su La7 diMartedì che ha registrato 1.505.000 telespettatori con uno share del 7%. ...

Ascolti Tv 2 ottobre : Temptation Island Vip vince ancora : Ascolti Tv ieri 2 ottobre: Temptation Island si conferma leader della prima serata Giunto alla terza puntata, Temptation Island Vip continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. Anche ieri, infatti, la prima serata della rete ammiraglia Mediaset ha battuto i concorrenti confermandosi leader di Ascolti. Il programma televisivo è riuscito a portare […] L'articolo Ascolti Tv 2 ottobre: Temptation Island Vip vince ancora proviene ...

Temptation Island Vip con la Ventura meglio del GF Vip : gli Ascolti : Simona Ventura batte tutti con Temptation Island Vip, anche il GF Vip Ottima la terza puntata per Simona Ventura che ha portato Temptation Island Vip al 20,9% di share con 3.652.000 telespettatori. La scorsa puntata aveva fatto registrare il 22,21%, pari a 3.992.000 telespettatori. La versione Vip di Temptation Island sembra funzionare molto bene e nella sfida tra i reality tv, in particolare della rete ammiraglia del Biscione, Simona Ventura ...

Ascolti TV | Martedì 2 ottobre 2018. Temptation Island Vip 20.9% - Una Pallottola nel Cuore 16.3% - DiMartedì 7% - #Cartabianca 5.7% : Temptation Island Vip - Valeria Marini Su Rai1 Una Pallottola nel Cuore 2 ha conquistato 3.805.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.652.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Rai2 Stasera tutto è possibile ha interessato 1.499.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Next ha catturato l’attenzione di 1.257.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto ...

Temptation Island Vip batte tutti anche negli Ascolti : Buona, anzi ottima la seconda per Simona Ventura che trascina Temptation Island Vip al 22,21% di share con 3.992.000 telespettatori. Un trionfo sulla fiction di Rai1 "Una pallottola nel cuore 3" fermo ...

Temptation Island Vip 2018 - seconda puntata/ Coppie e Ascolti tv : Temptation Island Vip 2018, seconda puntata: tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini arriva la pace, mentre Giordano Mazzocchi vuole a tutti i costi il falò anticipato con Nilufar. Sarà stato per via delle anticipazioni sul falò di confronto tra Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta al cospetto di Simona Ventura, sarà stato per lo sbotto di Giordano Mazzocchi dopo aver visto un video di Nilufar con Niccolò, fatto sta che il pubblico ...

Ascolti tv - la pallottola di Gigi Proietti diventa spuntata contro Temptation Island Vip : La tempesta della storia d'amore tra Stefano Bettarini e la sua fidanzata Nicoletta tengono banco nella serata tv di ieri. Con la regia, apparentemente disinteressata, di Simona Ventura. Alla fine ...

Ascolti tv - cresce il pubblico di 'Temptation Island Vip' : la rete "pazza" di Simona Ventura : Guadagna punti di share e telespettatori il reality di coppia di Canale 5 guidato da una conduttrice sempre più popolare tra...

Ascolti tv - Temptation Island Vip sfiora i 4 milioni di telespettatori e vince il prime time : La seconda puntata di Temptation Island Vip in onda martedì 25 settembre su Canale 5 si aggiudica la prima e seconda serata con 3 milioni 992mila telespettatori pari al 22.21% di share, oltre due punti in più rispetto all’esordio. Grande successo anche sui social dove l’hashtag ufficiale raggiunge il primo posto dei trend topic in Italia e il secondo in tutto il mondo. Picchi della puntata: alle ore 22.04 con 4 milioni 878mila ...

Ascolti Tv - Temptation Island Vip è sempre più visto e vince la serata : Ascolti Tv di martedì 25 settembre 2018: Temptation Island Vip vince, incrementa pubblico e batte Una Pallottola nel Cuore 3 Continua il successo per Simona Ventura con il suo programma di Canale Cinque Temptation Island Vip. Durante la serata di martedì 25 settembre 2018, la seconda puntata dell’isola delle tentazioni con protagonisti molti tra i […] L'articolo Ascolti Tv, Temptation Island Vip è sempre più visto e vince la serata ...

Ascolti Tv 25 settembre : nuovo record per Temptation Island - battuta Rai Uno : Arrivano i dati auditel della prima serata di ieri 25 settembre 2018. A scontrarsi sono state la fiction 'Una pallottola nel cuore' e il docureality Temptation Island Vip. A trionfare nel prime time è stato il programma condotto da Simona Ventura che ha convinto 3,99 milioni di persone. Un successo in prima serata i cui numeri superano di gran lunga lo share della puntata d'esordio della scorsa settimana e segnano un nuovo record ...