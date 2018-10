Arrestato il cuoco-killer seriale di Modena | a tradirlo le pagine di un libro annerite

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) "Una persona pericolosa, assolutamente priva di controllo e di empatia verso le vittime". Così la Procura didefinisce Raffaele Esposito, 34ennemodenese, in carcere per un omicidio, una violenza sessuale e un tentato sequestro di persona ai danni di tre donne. Il comportamento che emerge "è quello di un vero e proprio criminalecapace di arrivare sino all'omicidio", scrivono i pm nella richiesta di custodia cautelare, accolta dal Gip.L'uomo ha preso di mira, in pochi giorni, dal 24 agosto al 2 settembre, tre donne, tutte di corporatura esile e di età giovane. E secondo gli inquirenti avrebbe anche potuto uccidere ancora. "Ha provato a sequestrare una giovane a Savignano sul Panaro - ha detto il comandante del nucleo operativo dei carabinieri Stefano Nencioni. Ovvio che in posto così piccolo, se mai la giovane fosse sfuggita al sequestro, ...