Armi chimiche nelle mani dei talebani | verità o finzione?

Tutti gli errori degli agenti russi beccati a spiare i dossier delle Armi chimiche : New York. Ieri il dipartimento di Giustizia americano e il ministero della Difesa olandese hanno convocato due conferenze stampa per rivelare dettagli umilianti a proposito delle operazioni tentate dall’intelligence militare russa (Gru) per violare le reti internet di alcuni edifici-bersaglio import

OPAC annuncia aggiornamento sanzioni per Armi chimiche a attacchi hacker - : La Gran Bretagna e i suoi alleati lavoreranno per l'aggiornamento delle sanzioni per l'uso di armi chimiche, per gli attacchi hacker e le violazioni dei diritti dell'uomo, ha dichiarato il ...

"Dalla Russia attacco informatico contro l'Agenzia per la proibizione delle Armi chimiche" : ... in una dichiarazione comune, affermano: 'Questo tentativo di accedere al sistema di sicurezza di una organizzazione internazionale che opera per eliminare dal mondo le armi chimiche dimostra che il ...

Georgia : ex Ministro sicurezza nazionale presenta nuovi dati su Armi chimiche - : L'ex Ministro della sicurezza nazionale della Georgia Igor Giorgadze ha presentato nuove prove sui possibili test di armi batteriologiche nel laboratorio R. Lugar vicino a Tbilisi, costruito con il ...

Ambasciatore siriano : attacchi con Armi chimiche sono messinscena - : Per il diplomatico siriano di stanza in Cina Imad Moustapha ci sarebbero decine di testimoni oculari in grado di confermare la montatura. Le autorità siriane hanno ricevuto decine di segnalazioni da ...

SIRIA - RAID RUSSI SU IDLIB : ASSALTO A ROCCAFORTE RIBELLI/ Ultime notizie : linea rossa Usa - "no Armi chimiche" : Guerra SIRIA, Ultime notizie: vertice oggi tra Iran, RUSSIa e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad

Idlib - Mosca : “Pronta provocazione con Armi chimiche contro Assad - abbiamo le prove” : La Russia ha fornito all’Onu e all’Aja, dove ha sede l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, “fatti specifici ricevuti da varie fonti” sul fatto che “una provocazione con l’uso di armi chimiche sia in preparazione a Idlib“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in una conferenza stampa dopo i colloqui con il ministro degli Esteri dell’Eritrea. “Non c’è bisogno di ...

USA e Russia discutono la prevenzione dell'uso delle Armi chimiche in Siria - : Gli Stati Uniti discutono attivamente con la Russia come prevenire il possibile uso di armi chimiche in Siria. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il capo del Pentagono James Mattis. A Mattis è ...

Ministero Difesa : militanti a Idlib preparano nuova provocazione con le Armi chimiche - : Questo "attacco chimico" dovrà diventare pretesto per un nuovo bombardamento da parte degli Usa, Francia e Regno Unito. lo ha reso noto il portavoce Ministero Difesa russo, il maggiore generale Igor ...

Siria : ucciso scienziato sospettato per Armi chimiche : Uno scienziato Siriano, Aziz Esber, direttore di un centro di ricerche nella provincia di Hama sospettato di essere coinvolto nei programmi di armamenti chimici del regime, è stato ucciso da una bomba ...

Siria - bomba uccide scienziato del programma Armi chimiche/ Ultime notizie - Aziz Esber era 'vicino' ad Assad : Siria, bomba uccide scienziato responsabile del programma di armi chimiche del regime di Assad: i sospetti su altri raid di Israele. Si chiamava Aziz Esber ed era "vicino" anche all'Iran