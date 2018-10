Argentina | Sampaoli e i Mondiali | “Pressione insostenibile | ogni partita è stata una

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) A tre mesi di distanza dal Mondiale russo, l’ex ct dell’Jorgeha ripercorso il cammino deludente della sua squadra: “una sofferenza, non siamo stati in grado di sfruttare niente. Ci abbiamo messo tutti, io compreso, cuore e passione, non ho nulla da rimproverarmi. Ci siamo preparati molto bene alla coppa del mondo.era una sofferenza, eravamo obbligati a vincere, il peso che il gruppo sentiva su di sé era troppo pesante“.ha ammesso di non essere stato in grado di far diventare la Seleccion una “sua” squadra per mancanza di tempo: “Il mondiale è arrivato troppo presto, c’erano giocatori reduci dalla finale contro la Germania persa in Brasile. Avevo a mia disposizione un centinaio di giocatori per il breve, medio e lungo periodo. Messi soffriva molto le sconfitte. Leo ...