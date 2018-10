Antonella Elia | Il mio rimpianto più grande? Un aborto a 26 anni

Antonella Elia : ‘Ho abortito a 26 anni. Oggi lo rimpiango e mi sento incompleta’ : “Il mio rimpianto più grande? Un aborto a 26 anni. Non ne ho mai parlato ma è ora di liberarmi di questo peso”: a svelarlo è Antonella Elia, di professione attrice (QUI tutto quel che c’è da sapere su di lei) ma conosciutissima per essere stata una delle – allora si chiamavano così – vallette della tv più importanti degli anni 90 e primi 2000. In anni recenti vincitrice di un’edizione de L’isola dei ...

Antonella Elia / "Avere abortito a 26 anni è il rimpianto più grande della mia vita" : ANTONELLA ELIA racconta per la prima volta il più grande rimpianto della sua vita e la solitudine che prova alla soglia dei 55 anni: l'intervista del settimanale Chi.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Antonella Elia shock : “un aborto a 26 anni” : Antonella Elia è una delle protagoniste di Tale e Quale Show, ma dietro quelle maschere ed imitazioni portate in scena la showgirl nasconde un grande dolore. Un rimpianto enorme di cui solo adesso è riuscita a liberarsene raccontandolo durante un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. Antonella Elia: “il mio rimpianto più grande è di avere abortito a 26 anni” Rivelazione shock di ...

Antonella Elia È SANDRA MONDAINI/ Video : Sbirulino salta tra le braccia di Carlo Conti! (Tale e quale show) : ANTONELLA ELIA è SANDRA MONDAINI, l'ex storica valletta di Mike Bongiorno riuscirà a continuare il suo percorso di crescita all'interno della trasmissione di Rai Uno? (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 22:35:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 Antonella Elia imita Sandra Mondaini VIDEO : Antonella Elia ha imitato Sandra Mondaini nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 5 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Antonella Elia imita Sandra Mondaini Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono ...

Antonella Elia è Sandra Mondaini/ Video - continuerà il suo percorso di crescita? (Tale e quale show 2018) : Antonella Elia è Sandra Mondaini, l'ex storica valletta di Mike Bongiorno riuscirà a continuare il suo percorso di crescita all'interno della trasmissione di Rai Uno? (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Antonella Elia che schiaffo a Ilary Blasi : 'Ho preferito partecipare a Tale e Quale Show' : Il carattere fumantino di Antonella Elia si è fatto conoscere negli anni durante la sua partecipazione a reality-show come Pechino Express e l'Isola dei Famosi. Proprio per questo motivo la showgirl ...

TALE E QUALE SHOW 2018 - TERZA PUNTATA/ Classifica e diretta - ultima Antonella Elia : la rivincita con la Carrà : Chi dovranno imitare i nuovi concorrenti di TALE e QUALE SHOW 2018? Questa sera, a partire dalle 21.20 circa, Carlo Conti riaprirà i battenti con la TERZA PUNTATA.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:30:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 Antonella Elia imita Raffaella Carrà VIDEO : Antonella Elia ha imitato Raffaella Carrà nella terza puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 28 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Antonella Elia imita Raffaella Carrà Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si ...

Grande Fratello Vip : Antonella Elia ha detto no a Ilary Blasi : Antonella Elia rifiuta Ilary Blasi: il no al GF Vip Il Grande Fratello Vip, anche per questa terza edizione, è riuscito ad avere un cast di tutto rispetto, anche se sarebbe potuta andare ancora meglio. Infatti, la produzione del reality condotto da Ilary Blasi aveva chiesto ad Antonella Elia di prendere parte al programma, ma la showgirl ha risposto con un secco no. Il motivo di tale rifiuto, stando quanto riportato dal portale Gossip e Tv, ...

Antonella Elia : “Ho rifiutato di fare il Grande Fratello Vip” : Antonella Elia ha detto di no al Grande Fratello Vip La showgirl e presentatrice Antonella Elia ha di recente dichiarato che ha rifiutato di entrare nella casa del Grande Fratello Vip perchè è arrivata la proposta di Tale e Quale Show, il fortunato programma di Rai 1 del quale fa attualmente parte. Ha detto di […] L'articolo Antonella Elia: “Ho rifiutato di fare il Grande Fratello Vip” proviene da Gossip e Tv.

Antonella Elia : "Spero che Carlo Conti si preoccupi della mia situazione sentimentale" : Concorrente dell'ottava edizione di Tale e Quale Show, Antonella Elia ha dichiarato a Nuovo di aver partecipato al celebrity talent essenzialmente per vincere, anche se sotto sotto cova ben altre speranze: Spero che Carlo mi prenda sotto la sua ala protettrice e magari si preoccupi anche del mio stato di zitella perenne. Lui è il conduttore classico, garbato ed elegante. E’ uno di casa ma di alto livello e potrebbe essere perfetto per questa ...

Cristiano Malgioglio commenta l'imitazione di Antonella Elia a Tale e Quale Show : Si è rivelata la performance maggiormente attrattiva a Tale e Quale Show l'imitazione di Cristiano Malgioglio da parte della ex soubrette de La Corrida e La Ruota della Fortuna Antonella Elia, che ha vestito i mirabolanti panni del cantante di Mi sono innamorato di tuo marito, esibendosi proprio in questa canzone.Il paroliere di Mina si è goduto la performance in tv, condividendo due volte il video su Instagram e scrivendo: Simpatica, ...

Tale e Quale Show : Antonella Elia imita Cristiano Malgioglio che commenta da casa l’esibizione (VIDEO) : Dopo aver vestito i panni di Madonna, ieri Antonella Elia a Tale e Quale Show ha imitato Cristiano Malgioglio con L'articolo Tale e Quale Show: Antonella Elia imita Cristiano Malgioglio che commenta da casa l’esibizione (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.