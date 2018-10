Anticipazioni Tu si que vales | arriva Alessandra Amoroso

lanostratv

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)ospite a Tu si quePochi giorni fa è uscito il nuovo album diil cui titolo è “10 Io”. Ed è stato subito un successo per la cantante salentina in quanto in pochi giorni il suo nuovo cd ha già venduto ben 30.000 copie, conquistando il disco d’oro. Questo album per la ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi rappresenta la celebrazione dei suoi 10 anni di carriera, costellata da grandi soddisfazioni. Domenica scorsaè stata anche ospite da Mara Venier a Domenica In. E in quella circostanza ha incantato tutti i telespettatori, cantando per la prima volta il suo nuovo singolo “Trova un modo”, già in vetta a tutte le classifiche digitali. Finita qua? Nemmeno per idea perchè proprio il settimanale Chi ha rivelato che la popolare artista salentina sarà ospite speciale in una delle prossime puntate ...