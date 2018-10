Anticipazioni Big Show di Andrea Pucci e Katia Follesa | ospiti 11 ottobre 2018

The Big Show Anticipazioni - ospiti/ 2a puntata : Andrea Pucci - Katia Follesa con Rocco Siffredi e... (Italia 1) : Torna stasera, la seconda puntata della seconda edizione del one man Show basato sulla personalità e il carisma del comico milanese Andrea Pucci e Katia Follesa .(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 09:00:00 GMT)

The Big Show 2 - Anticipazioni : Giovedì 27 settembre su Italia 1 va in onda la prima delle quattro serate di The Big Show , il programma condotto da Andrea Pucci e Katia Follesa

Anticipazioni The Big Bang Theory 12 : per Raj - Penny e Leonard amori e figli nell’ultima stagione : The Big Bang Theory 12 chiuderà letteralmente un cerchio. L'ultima stagione della sit-com campione d'ascolti darà una degna conclusione a molte storyline aperte nel corso della longeva serie televisiva. A TV Line, lo showrunner Steve Holland ha anticipato che il pubblico resterà soddisfatto dalle trame di questa stagione. In primis, lo sceneggiatore ha parlato di Raj e della sua ricerca del "grande amore". L'astrofisico indiano avrà ...