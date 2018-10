Anche la Cassazione dice che non si può intercettare a strascico

Cassazione : la pensione di invalidità spetta Anche agli stranieri regolari : La pensione di invalidità spetta anche agli stranieri che soggiornano legittimamente in Italia. Parola di Cassazione, che proprio lo scorso 1° ottobre ha depositato una sentenza (sent. n. 23763) con cui ha annullato la decisione del giudice di merito che riteneva che questa prestazione assistenziale spettasse solo a gli italiani e agli stranieri che avevano maturato un periodo di permanenza in Italia pari ad almeno 5 anni. Secondo i giudici di ...

Cassazione : 'Il pirata della strada resta tale Anche se poi si costituisce' : Il 'pirata della strada' resta tale anche se, dopo essersi allontanato dal luogo dell'incidente, ha un ripensamento, decidendo di farsi di identificare dalla polizia. Lo ha stabilito la quarta sezione ...

Cassazione - cancellate le maxi multe dell'anti-riciclaggio per le bAnche : Una interpretazione molto favorevole agli imputati arriva dalla Corte di Cassazione in sede civile, tanto che c'è già chi parla di colpo di spugna. Applicando in modo estensivo il principio del 'favor ...