Anche Juve e Inter in corsa per Piatek

Juventus-MAnchester United - ecco tutte le fasi di vendita dei biglietti : La Juventus sfida il Manchester United all'Alliazn Stadium il 7 novembre: ecco le indicazioni sui biglietti L'articolo Juventus-Manchester United, ecco tutte le fasi di vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lo Spread chiude a 306. Borsa giù - bAnche e Juve sotto pressione Lo spread in diretta|Borsa : gli indici : Il rendimento del Btp sfiora il 3,60%. Pesante Piazza Affari: -2,43%, l’indice principale sotto i 20 mila punti. Titoli bancari a fondo. Salvini: colpa degli speculatori alla Soros, il governo va avanti. Il caso Ronaldo pesa sulla Juventus: -4%

Che fine ha fatto Marcelo Zalayeta? Tanti anni alla Juve con esperienze Anche in altre squadre italiane : Marcelo Zalayeta esordì da professionista con il Danubio di Montevideo nella stagione 1996, in cui giocò nella massima serie locale 32 partite e realizzò 12 reti. Nel corso dell’anno seguente passò al Peñarol, che grazie anche alle sue 13 realizzazioni si confermò tra le squadre più forti del campionato uruguagio. Intorno ai 19 anni Zalayeta era già titolare in Nazionale e attirò l’interesse di numerosi club europei grazie alla ...

La Juve vince Anche a Udine : La Juventus supera 2-0 alla Dacia Arena l'Udinese nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A. A segno Bentancur al 33' e Ronaldo al 37'. I bianconeri restano così a punteggio pieno e salgono a ...

Mourinho esonerato dal MAnchester United?/ Ultime notizie - a picco col Newcastle : la Juventus aspetta... : Mourinho esonerato dal Manchester United? A picco col Newcastle: il tecnico portoghese è in bilico, e la Juventus aspetta in vista della Champions League. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:31:00 GMT)

Juventus - Ronaldo assolda l'avvocato dei vip : difese Anche Tyson : ROMA - l'avvocato che Cristiano Ronaldo ha scelto per difendersi dalle accuse di Kathryn Mayorga si chiama David Chesnoff e non è certo la prima volta che finisce sotto i riflettori. Nel suo passato ...

Juve - insieme Anche fuori dal campo : ANSA, - TORINO, 5 OTT - Cena di squadra per i giocatori della Juventus, immortalati attorno alla tavola apparecchiata in un ristorante di Torino. La foto compare sui profili social di diversi ...

Juventus - infortunio al flessore per Khedira. Anche Rugani ai box : è frattura : Dopo la vittoria europea contro lo Young Boys la Juventus ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida con l' Udinese valida per l'ottava giornata di Serie A. Alla ripresa alla Continassa non hanno ...

Juve - il MAnchester United continua a seguire Dybala : Secondo quanto riportato da BeIn Sport il Manchester United continua a seguire il profilo di Paulo Dybala e potrebbe richiederlo come contorpartita alla Juventus in caso di offerta bianconera per Paul Pogba.

Collovati : “La Juve vincerà il girone - Anche la Roma può stupire. Sul Napoli…” : Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “DirettaGoal”, in merito al percorso delle italiane in Champions League. L’ex campione del mondo non ha dubbi sui bianconeri: “Per la Juventus direi che è stato troppo facile. La qualità della rosa di Allegri è decisamente superiore allo Young Boys e credo che possa […] L'articolo Collovati: “La Juve vincerà il girone, anche ...

Juventus - Cristiano Ronaldo leader Anche dalla tribuna : 'Complimenti ai ragazzi!' : TORINO - 'La chiave di questi risultati è la semplicità' . Dopo il 3-0 sullo Young Boys che lascia la Juventus da sola al comando nel girone di Champions - anche grazie al pareggio del Manchester ...

Juve - Dybala : 'Bene Anche senza Ronaldo. Le panchine mi hanno caricato' : Paulo Dybala , match-winner della sfida tra Juventus e Young Boys in Champions League, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sugli svizzeri: ' Ci voleva una partita così . L'atteggiamento della squadra è stato giusto, ci voleva. Le panchine di inizio stagione? Uno vuole sempre giocare, chiaro. L'anno ...