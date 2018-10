Anche Google Orologio dei Pixel 3 disponibile al download

Le nuove funzioni della fotocamera di Google Pixel 3 arriveranno Anche sui vecchi Pixel : Le nuove funzioni della fotocamera dei Google Pixel 3 verranno resi disponibili anche per i Pixel di prima e seconda generazione grazie ad un aggiornamento software. L'articolo Le nuove funzioni della fotocamera di Google Pixel 3 arriveranno anche sui vecchi Pixel proviene da TuttoAndroid.

Scandalo privacy Anche per Google - messi a rischio i dati di 500mila persone : Dopo Facebook tocca a Google trovarsi accusata di aver messo a rischio la privacy dei propri utenti. La pietra dello Scandalo si chiama Google+, un social network creato diversi anni fa con la speranza di contrastare Facebook ma mai davvero decollato. Secondo un articolo del Wall Street Journal, confermato dall’azienda, per un errore informatico sono stati esposti i dati di circa mezzo milione di persone. Il problema è che gli sviluppatori ...

Google lancia Safety Center in alcuni paesi europei - tra cui Anche l’Italia : La tecnologia e il web diventano, giorno dopo giorno, degli elementi molto importanti nelle nostre vite. Con la loro evoluzione, però, i pericoli […] L'articolo Google lancia Safety Center in alcuni paesi europei, tra cui anche l’Italia proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL è (di nuovo) qui - con i suoi accessori - una batteria da 3700 mAh ma Anche 4 GB di RAM : I colleghi di engadget.com sono riusciti a mettere le loro mani su quel Pixel 3 XL venduto in Giappone per 2.000 dollari circa L'articolo Google Pixel 3 XL è (di nuovo) qui, con i suoi accessori, una batteria da 3700 mAh ma anche 4 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Adesso potete attivare il tema scuro Anche su Google News : Possiamo ormai affermare con certezza che il 2018, oltre ad essere l’anno dei notch, è anche l’anno del tema scuro, in quanto Google lo sta pian piano implementando nelle sue applicazioni. Il tema dark arriva leggi di più...

Google Pixel 3 XL si mostra Anche con la confezione di vendita : Google Pixel 3 XL è protagonista di nuovi scatti che lo ritraggono acceso e a fianco alla confezione di vendita, con qualche giorno di anticipo rispetto alla presentazione. L'articolo Google Pixel 3 XL si mostra anche con la confezione di vendita proviene da TuttoAndroid.

Google News si aggiorna con il tema dark - che è Anche intelligente : Google News si aggiorna e arriva alla versione 5.5 introducendo il tema dark e un nuovo pulsante per la visualizzazione a schermo intero. L'articolo Google News si aggiorna con il tema dark, che è anche intelligente proviene da TuttoAndroid.

Google vi farà giocare Anche con PC scadenti - a patto che abbiate una connessione veloce a Internet : C’è una buona notizia per gli appassionati di giochi: per giocare presto non sarete più obbligati a comprare un computer potente da tenere sempre aggiornato con i componenti più veloci, vi basterà anche il proverbiale “bidone”. Sarà sufficiente che il PC sia collegato a Internet con una connessione veloce, e che abbia una versione recente del browser Chrome installata. Il perché è presto detto: Google ha deciso di scendere in ...

Google Home Mini è ora disponibile Anche nella coloraizone Aqua : la famiglia di speaker intelligenti Google Home si arricchisce di Aqua Mini, una nuova colorazione del più piccolo dei tre, che mantiene le funzioni delle altre varianti. L'articolo Google Home Mini è ora disponibile anche nella coloraizone Aqua proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel Slate supporterà Anche il doppio avvio con Windows 10? : Il periodo di preparazione per l’evento organizzato totalmente dall’azienda di Mountain View ha visto l’anticipazione di un nuovo tablet: date il benvenuto a […] L'articolo Google Pixel Slate supporterà anche il doppio avvio con Windows 10? proviene da TuttoAndroid.

Google ti segue. E sa cosa hai comprato Anche fuori dalla Rete. : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Google Home Hub si mostra Anche nella colorazione Charcoal : Dopo le prime immagini nella colorazione bianca, ecco le prime immagini della versione scura di Google Home Hub, il primo smart display di Big G. L'articolo Google Home Hub si mostra anche nella colorazione Charcoal proviene da TuttoAndroid.

Il Material Design 2.0 arriva Anche su Calendario Google con la versione 6.0 : Calendario Google si aggiorna al Material Design 2.0 con la versione 6.0, in fase di rollout sul Play Store, con alcune novità estetiche. L'articolo Il Material Design 2.0 arriva anche su Calendario Google con la versione 6.0 proviene da TuttoAndroid.

Google Pay in Italia - come funziona il sistema di pagamento. BAnche aderenti e confronto con Apple Pay e Samsung Pay : come funziona e quali sono le principali caratteristiche tecniche di Google Pay e differenza con gli altri sistemi di pagamento Apple e Samsung