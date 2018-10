Amnesia su Nintendo Switch?

eurogamer

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Siete a corto di horror su? Ebbene il creatore di, Frictional Games, ha manifestato il suo interesse nel portare la celebre serie horror sulla console ibrida della grande N.Come riporta Gamespot infatti in occasione di un'intervista il direttore creativo Thomas Grip ha dichiarato: "Ci stiamo muovendo al riguardo", e ancora "mi piacerebbe produrre contenuti per. Sono cresciuto concome una grande piattaforma, quindi per me è come 'Wow, stiamo davvero facendo videogiochi se riusciamo a fare uscire qualcosa per!'"."Sarebbe bello vederlo anche su un dispositivo mobile, perché penso potrebbe funzionare, sia perche per altri giochi. Stiamo esaminando le possibilità e vedendo cosa possiamo fare. Speriamo tutto vada come vogliamo, e noi vogliamo averlo per".Read more…