Amichevole | Italia-Ucraina 1-1 | il tabellino

Italia-Ucraina 1-1 : in gol Bernardeschi e Malinovskyi nell'Amichevole di Genova : Peccato. Italia bella, rinnovata, per otto undicesimi, rispetto alla gara di settembre contro il Portogallo, e coraggiosa con il tridente offensivo di Mancini, ma pure volenterosa ed efficace, che ...

Pagelle/ Italia-Ucraina (1-1) : i voti della partita (Amichevole - primo tempo) : Pagelle Italia Ucraina (1-1): i voti dell'amichevole disputata al Ferraris di Genova, azzurri avanti con Bernardeschi ma poi raggiunti da Malinovsky che salva Shevchenko dal KO. (Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 23:18:00 GMT)

L'Italia di Mancini non si sblocca : finisce 1-1 l'Amichevole contro l'Ucraina : L'Italia di Roberto Mancini gioca bene a tratti, soprattutto nel primo tempo, crea diverse occasioni da rete e passa in vantaggio contro l'Ucraina di Andrij Shevchenko, al 55' della ripresa, con Bernardeschi. Il vantaggio azzurro però dura poco perché Malinovskiy riporta subito sulla terra la nostra nazionale che dimostra ancora una volta di non riuscire proprio a vincere. Mancini in realtà ha potuto trarre buone indicazioni da diversi uomini ...

Italia-Ucraina 1-1 : risultato e cronaca in diretta live - Amichevole 2018 : Italia-Ucraina, Amichevole internazionale 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino.

Calcio - Amichevole Italia-Ucraina 1-1 : 22.40 L'Italia di Mancini fallisce l'appuntamento con la vittoria (che manca dal 28 maggio) pareggiando a Genova 1-1 l'amichevole con l'Ucraina. Ottimo avvio azzurro, ma prima Bernardeschi e poi Bonucci si vedono respingere il tiro da Pyatov.Stessa sorte al 37' per un'iniziativa di Chiesa. Al 55' Pyatov, fino a quel momento protagonista, regala a Bernardeschi il gol del vantaggio. Ma la difesa dorme sul pareggio di Malinovski (62' sinistro al ...

DIRETTA/ Italia Ucraina streaming video e tv Rai : quote - testa a testa e probabili formazioni dell'Amichevole : DIRETTA Italia Ucraina streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole di stasera a Marassi.

L’Amichevole Italia-Ucraina in diretta TV e in streaming : Si gioca stasera a Genova, con calcio d'inizio alle 20.45: sarà trasmessa in chiaro dalla Rai The post L’amichevole Italia-Ucraina in diretta TV e in streaming appeared first on Il Post.

LIVE Italia-Ucraina calcio - Amichevole in DIRETTA : esperimenti per Mancini in vista della Polonia : Riparte stasera alle ore 20:45 l’avventura di Mancini sulla panchina della nazionale italiana di calcio. Al Ferraris di Genova sono ospiti gli ucraini dell’ex icona milanista Andrij Ševcenko, in un match che vale molto più di quanto si possa pensare pensando ad un’amichevole. Infatti la sfida, oltre ad essere utile per rodare la squadra in vista del cruciale scontro con la Polonia in Nations League, assegnerà punti pesanti ...

Italia-Ucraina - probabili formazioni per l'Amichevole di Genova in diretta su Rai 1 : Non è stata una vigilia qualsiasi per l’Italia, non poteva esserlo. Soprattutto da un punto di vista emotivo è stato parecchio coinvolgente l'omaggio azzurro alle vittime della tragedia di Genova. Ma questa sera, sempre a Genova, torna a parlare il campo: gli uomini di Roberto Mancini affrontano l'Ucraina guidata in panchina dalla vecchia gloria rossonera Andriy Shevchenko, un CT che relativamente al modulo di gioco si ispira parecchio al suo ...

