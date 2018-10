Ambiente | recuperate 2 tonnellate di reti da pesca in mare nelle Eolie

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Insono state raccolte oltre 2didadisperse nei fondali. Un team di subacquei volontari della no profit Healty Seas ha portato a compimento oggi la missione, organizzata in cooperazione con Aeolian Islands Preservation Fund, Blue Marine Foundation e Ghost Fishing Foundation, i diving locali (Lipari Diving e la Gorgonia Diving Center),tori eoliani e Guardia Costiera. E’ stata anche recuperata una gigantesca rete dapersa oltre 10 anni fa durante una tempesta. Lesaranno ripulite e trasformate e rigenerate in nylon. Al porto l’iniziativa è stata anche seguita da una scolaresca. L'articolodidainMeteo Web.