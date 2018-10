Altroconsumo ha lanciato una class action 28 mila aderenti contro Facebook

agi

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) A sei mesi dallo scoppio dello scandalo dati Cambridge Analytica e con oltre 28, oggi Altroconsumo ha notificato l’atto con cui si avvia formalmente l’iter giudiziale della class action. L’organizzazione contesta al social network la violazione della privacy e la mancata trasparenza delle informazioni al consumatore al momento della registrazione, come rilevato anche dall'Antitrust che ha aperto un procedimento. Altroconsumo chiede un risarcimento di oltre 285 euro - per ciascun aderente per ogni anno di registrazione- per i danni subiti: il mancato guadagno del consumatore per lo sfruttamento economico dei dati personali da parte die per l’indebito utilizzo di informazioni riservate e dei dati sensibili per finalità commerciali. Lo scandalo dati pernel frattempo non si ...