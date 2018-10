Alluvione in atto nel cagliaritano | immagini drammatiche da Capoterra

Maltempo shock in Calabria - disastrosa Alluvione in atto a Crotone : aperta la diga di Cotronei - esonda il fiume Neto [VIDEO LIVE] : Il Maltempo sta continuando a flagellare la Calabria jonica e in modo particolare Crotone e provincia. A Crotone soltanto stamattina sono caduti 120mm di pioggia, con picchi giornalieri di 150mm nell’hinterland Crotonese dove già ieri aveva piovuto tantissimo. Cirò Marina è addirittura a 430mm da ieri! Alcune paratie della diga di Cotronei sono state aperte per far defluire l’acqua ormai ai limiti di esondazione: così il livello del ...