Alluvione a Maiorca Nadal aiuta a spalare il fango

Alluvione Maiorca - 10 morti : disperso un bambino/ Ultime notizie Baleari : Nadal spala fango per le strade : Maiorca, piogge torrenziali: 10 morti, un bimbo disperso. Video Ultime notizie, turisti britannici tra vittime. Premier Spagna Sanchez: "inondazioni devastanti". Nadal aiuta gli abitanti(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 20:47:00 GMT)

Alluvione Maiorca - Nadal spala fango con i suoi conterranei e mette a disposizione la sua academy [FOTO] : Rafa Nadal è sceso per strada ad aiutare i maiorchini dopo l’Alluvione che ha colpito Maiorca nelle scorse ore: le foto Rafa Nadal nei momenti di difficoltà scende in campo assieme ai suoi conterranei maiorchini. Maiorca è stata colpita da una violenta Alluvione che ha causato morte e devastazione, Rafa Nadal non si è limitato ai messaggi di solidarietà, ma si è subito riversato in strada, stivali indossati, pala impugnata e via a ...

Maiorca - Alluvione nell’Est dell’isola : 9 morti e centinaia di sfollati. Sànchez : “Devastante”. Allerta a Ibiza e Formentera : Piogge torrenziali, inondazioni, anche una tromba marina. La fine dell’estate mette in ginocchio Maiorca. In particolare la località di Sant Llorenç des Cardassar, a circa 60 chilometri a Est di Palma, ma anche S’Illiot, sul mare. Al momento si contano 9 morti, 6 dispersi, 3 feriti e oltre 200 sfollati, in parte ospitati in un ippodromo e in un palazzetto dello sport. . In 4 ore sono caduti 22 centimetri di acqua, cifre che danno la ...

