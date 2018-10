All' intelligenza artificiale di Amazon non piacciono le donne | scartati i cv femminili

Internet festival 2018 : “intelligenza” la parola chiave dell’8ª edizione - a Pisa dAll’11 al 14 ottobre : dall’11 al 14 ottobre Pisa ospita Internet festival-Forme di Futuro, il principale evento italiano dedicato all’innovazione digitale e ai suoi protagonisti. La parola chiave è #intelligenza, intesa come ricerca di soluzioni smart, efficienti e sostenibili. Il festival, all’ottava edizione, ha in programma decine di eventi in dieci location in città. Tra le aree tematiche Intelligenza artificiale e nuovi diritti, Blockchain, Datacrazia, Gamebox, ...

La fuffa intorno All’intelligenza artificiale : Una trovata pubblicitaria di Burger King dimostra quanto siamo ancora confusi e quanto poco sappiamo delle tecnologie che cambieranno il mondo (forse) The post La fuffa intorno all’intelligenza artificiale appeared first on Il Post.

Anche l'intelligenza artificiale è ingannata dAlle illusioni ottiche : Dalla Brown University arriva un sistema che riconosce le immagini e che prende Anche abbagli, come capita agli esseri umani. I ricercatori sono riusciti a realizzare reti neurali che simulano i vincoli derivanti dall'anatomia della nostra corteccia cerebrale: servirà a...

L’Intelligenza Artificiale di Google prevede le Alluvioni e ti avvisa in tempo : Google sta usando l’Intelligenza Artificiale per prevedere le alluvioni e avvisare per tempo la popolazione. Il nuovo strumento è già attivo nella regione di Patna in India, e si aggiunge a quelli già esistenti, basati però su dati presi da agenzie pubbliche – che vanno ad alimentare il programma Google Public Alert. Per ottenere le previsioni Google usa i dati storici riguardo alle precipitazioni e le simulazioni di alluvione. Con questi ...

Tetraplegico riesce a muovere un braccio grazie All'intelligenza artificiale : la scoperta rivoluzionaria : Silvia e Giorgio, due italiani nella classifica di Nature dei migliori scienziati al mondo Nella seconda fase, dopo avere analizzato i dati con un algoritmo di intelligenza artificiale i ricercatori ...

La strana prova dell’intelligenza artificiale Alle prese con la curiosità : Alcuni ricercatori che si occupano di intelligenza artificiale stanno provando a iniettare negli algoritmi una categoria squisitamente umana: quella della curiosità. In modo che l’intelligenza artificiale possa imparare anche da sola. Cioè senza che gli scienziati debbano fornire in pasto enormi moli di dati come informazioni di partenza. Come noto, infatti, sia i sistemi utilizzati per le traduzioni che quelli per suggerire i tag nelle ...

L’intelligenza artificiale nel calcio : dai suggerimenti di mercato agli Allenamenti per evitare infortuni : L’algoritmo prevede gli infortuni e suggerisce il mercato. L’intelligenza artificiale applicata al calcio grazie al Cnr e all’Università di Pisa L’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr ha creato con l’Università di Pisa due sistemi di intelligenza artificiale. Uno ‘consiglia’ l’allenamento adeguato a scongiurare gli infortuni; uno misura le performance dei calciatori, fornendo un vero e proprio ranking e ...

Breakthrough Listen : l’intelligenza artificiale studia i Fast Radio Burst - Alla ricerca di vita extraterrestre : E’ nato nell’ambito del progetto Seti (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), il programma Breakthrough Listen: descritto sull’Astrophysical Journal, e coordinato da Andrew Siemion (direttore del Seti), è in grado di analizzare i segnali Radio prodotti dalle grandi esplosioni alla ricerca di anomalie che potrebbero avere un’origine artificiale. I ricercatori hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per ...

Nazionale - Sacchi su Balotelli : 'L'intelligenza conta più dei piedi'. Critiche anche All'U21 : "Bisogna avere poche idee ma chiare: il calcio è uno sport di squadra, e l'intelligenza conta più dei piedi. Quindi, per prima cosa devo andare a prendere giocatori che abbiano intelligenza. Poi - ha ...

E se fossero gli errori a salvarci dAll'intelligenza artificiale? : Il magazine, infatti, sta celebrando il 50esimo anniversario della sua fondazione, ponendosi come autentico strumento pionieristico di una visionarietà che intreccia arte, scienza e tecnologia, ...

Obesità - l’intelligenza artificiale la rileva dAllo spazio : Parchi, piscine e palestre. Oppure strade, fast food, supermercati e centri commerciali. A seconda di come è il quartiere in cui si vive è ora possibile calcolare la diffusione dell’Obesità tra gli abitanti di quella determinata area. Non stimando semplicemente le persone in sovrappeso, attraverso sondaggi e statistiche, ma basandosi molto più semplicemente sulle caratteristiche di un quartiere, come la distribuzione degli edifici e dei ...

Sony AIBO a IFA 2018 : il cagnolino robot che si emoziona e impara grazie All’intelligenza artificiale : Intelligenza artificiale applicata alla meccatronica. Questo è AIBO, il cagnolino robot di Sony che, dopo una lunga progettazione (è giunto alla sesta versione) e l’arrivo sul mercato giapponese a gennaio, è stato mostrato per la prima volta in Europa. L’azienda ha infatti sfruttato la vetrina mediatica dell’IFA di Berlino per tirare la volata a questo particolare prodotto, pensato per offrire una vera e propria forma evoluta ...

Da Christie's va All'asta il primo quadro dipinto dAll'Intelligenza Artificiale : Si chiama, Ritratto di Edmond Bellamy , l'opera, frutto di un algoritmo digitale, che per la prima al volta al mondo verrà messa all'asta il prossimo 23 ottobre a New York. Il dipinto è stato ...