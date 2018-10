Allerta rossa in Sardegna Nel mirino anche la Liguria

Maltempo in Sardegna : è Allerta rossa. Allagamenti - gente sui tetti e scuole chiuse : Un’ondata di Maltempo si è abbattuta nel sud della Sardegna, dove l'allerta col passare delle ore è diventata rossa. Emergenza a Capoterra, comune nel cagliaritano tra i più colpiti dalla pioggia. L'esondazione del rio Santa Lucia ha allagato la cittadina costringendo il sindaco a chiudere le scuole e l'Anas diverse strade. Si segnalano anche cittadini sui tetti delle case.Continua a leggere

Allerta Meteo “rossa” in Sardegna : a Cagliari domani scuole e università chiuse : In seguito all’Allerta Meteo diramata dalla protezione civile della Sardegna, a Cagliari domani rimarranno chiusi gli uffici del Comune e le scuole, e saranno sospese tutte le attività dell’università fino alle 6 del mattino di venerdì 12 ottobre. Per tutta la giornata di domani, resteranno chiusi anche i parchi e i cimiteri cittadini di Cagliari. Ordinanze analoghe che riguarderanno scuole e uffici saranno adottate anche negli altri ...

Allerta Meteo “rossa” in Sardegna : rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani : A causa delle abbondanti piogge che si stanno abbattendo su Campidano, Iglesiente e Flumendosa-Flumineddu la protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo codice rosso per rischio idrogeologico: l’avviso è valido fino alla mezzanotte di domani, giovedì’ 11 ottobre. Sono previste precipitazioni, anche grandinate, vento e temporali, soprattutto nell’area metropolitana di Cagliari. Al momento non è ...

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : “Anche domani Allerta rossa - massima precauzione” : “Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani la stessa allerta sarà estesa al Tarantino”. Così Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, prima del vertice in prefettura a Catanzaro con le autorità locali di Protezione Civile. “Noi viviamo in un momento – ha aggiunto Borrelli – in cui si verificano ...

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : “Anche domani Allerta rossa - massima : “Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani la stessa allerta sarà estesa al Tarantino”. Così Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, prima del vertice in prefettura a Catanzaro con le autorità locali di Protezione Civile. “Noi viviamo in un momento – ha aggiunto Borrelli – in cui si verificano ...

Maltempo - Protezione Civile avverte : “Domani Allerta rossa in Puglia - serve prudenza” : Dopo il disastro in Calabria e anche in altre zone del Sud-Italia il Maltempo non sembra voler abbandonare la penisola. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha spiegato che per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani sarà estesa in Puglia, in particolare nel Tarantino.Continua a leggere

Maltempo - a Taranto Allerta rossa : il sindaco chiude le scuole. In Salento muore un camionista : Il sindaco Melucci ha organizzato ronde di polizia locale, anche per le ore serali, nei quartieri a più elevato rischio idrogeologico. Allarme per i bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino

Maltempo : Allerta rossa nel Tarantino : ANSA, - BARI, 5 OTT - allerta rossa dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani sui bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino, e allerta arancione dalle 16 di oggi fino alle 14 di domani per ...

Calabria - Allerta rossa su fascia ionica : 14.49 Un avviso di allerta rossa è stato diramato dalla Protezione civile regionale per la fascia ionica calabrese. Da questo pomeriggio è previsto un peggioramento delle condizioni del tempo con precipitazioni maggiori di quelle registrate finora. E con un tweet,il presidente del Consiglio Conte fa sapere di seguire"con apprensione l'evolversi degli eventi in Calabria" e di essere "in contatto costante con il capo della Protezione ...

Allerta Meteo “rossa” in Sardegna : scuole chiuse anche a Siniscola e Orosei : In conseguenza dell’avviso di Allerta Meteo con criticità “rossa” emessa dalla protezione civile della Sardegna, le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse in quasi tutta l’Ogliastra. Istituti chiusi anche nei due centri più importanti della Baronia, Siniscola e Orosei. L’avviso è valido fino alla mezzanotte: eventuali proroghe o modifiche dipendono dalla situazione Meteo e da decisioni e aggiornamenti della ...

Allerta Meteo “rossa” in Sardegna : scuole chiuse in alcuni comuni del Cagliaritano : A seguito dell’Allerta Meteo criticità “rossa“, diramata ieri per pioggia e temporali dalla Protezione civile della Sardegna, in alcuni comuni del Cagliaritano sono chiuse alcune scuole: la decisione è stata presa dai sindaci dei comuni di Castiadas, San Vito, Escalaplano, Muravera, Silius, e San Nicolò Gerrei che hanno pubblicato sui siti istituzionali gli avvisi e le relative ordinanze. I sindaci invitano i cittadini alla ...

Allerta Meteo Rossa Sardegna Orientale 4 Ottobre 2018 : La protezione civile, base dei fenomeni previsti e in atto, ha emesso una Allerta Meteo Rossa, per rischio Idrogeologico, sulla parte Orientale dell’Isola. Avviso Condizioni Meteorologiche Avverse Nella giornata di domani (4/10/2018) precipitazioni diffuse a carattere temporalesco interesseranno la Sardegna Orientale e meridionale.Il fenomeno risultera’ particolarmente intenso sulla parte sud-Orientale dell’isola con ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il Sud : Giovedì 4 Ottobre criticità rossa in Sardegna - arancione in Puglia - Calabria e Basilicata : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere influenzata da un‘ampia area di bassa pressione, che continuerà a determinare condizioni di tempo molto instabile sulle regioni meridionali, in particolare sui settori ionici, e sulla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta meteo Sardegna : criticità rossa sul versante orientale : Nuova ondata di Maltempo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un’Allerta dalla mezzanotte di giovedì 4 fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Sono previste precipitazioni diffuse a carattere temporalesco e di forte intensita’ sulla parte orientale e meridionale dell’Isola. Venti forti da nord-est soffieranno lungo la costa orientale e settentrionale. Elevata criticita’ per rischio idrogeologico (codice rosso) ...