Allerta meteo Genova domani 11 ottobre | ma le scuole restano aperte!

Allerta meteo Genova : maltempo previsto su tutta la Liguria - : Il provvedimento di criticità è stato emanato dall'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente. Domani, giovedì 11 ottobre, numerose scuole saranno chiuse. meteo - PREVISIONI

Allerta meteo Piemonte : temporali e piogge forti in arrivo : E’ Allerta gialla per temporali e piogge, anche forti, sul Piemonte. L’intenso flusso umido dovuto all’arrivo sull’Europa di una perturbazione atlantica sta portando condizioni di elevata instabilità sulla Regione, in particolare tra questa sera e domani mattina. In deciso calo le temperature massime, associate a vento in montagna. Le precipitazioni più intense – precisa l’Agenzia Regionale per la Protezione ...

Allerta meteo Toscana : codice giallo per temporali su Costa e Arcipelago : In Toscana sono possibili temporali forti, associati a colpi di vento e grandinate a partire dalle prime ore e per l’intera giornata di domani, giovedì 11 ottobre, su Arcipelago, fascia costiera e zone adiacenti. La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha per questo emesso lo stato di vigilanza su queste zone a causa dell’avvicinamento della zona di bassa pressione tra Corsica e Sardegna che interessa le zone ...

Allerta meteo - pesantissimo avviso della protezione civile : “vite umane a rischio” - allarme alluvione [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La vasta circolazione depressionaria, presente sulla penisola Iberica, continua ad innescare condizioni di spiccata instabilità anche sulle nostre regioni occidentali, con fenomeni temporaleschi, che risulteranno particolarmente intensi e persistenti su Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : il comunicato importante con le zone a rischio : Pesante maltempo nella giornata di domani al Nord-Ovest e su parte delle regioni tirreniche per questa intensa perturbazione atlantica che sta già apportando disagi in Sardegna, come vi abbiamo...

Allerta meteo in Liguria : elenco scuole chiuse chiuse nella giornata di domani Giovedi' 11 Ottobre [LIVE] : E' scattata l'Allerta meteo della Protezione Civile per la Liguria, in vista della forte fase di maltempo attesa fra la serata di oggi e la giornata di domani. La perturbazione atlantica in...

Allerta meteo “rossa” in Sardegna : a Cagliari domani scuole e università chiuse : In seguito all’Allerta Meteo diramata dalla protezione civile della Sardegna, a Cagliari domani rimarranno chiusi gli uffici del Comune e le scuole, e saranno sospese tutte le attività dell’università fino alle 6 del mattino di venerdì 12 ottobre. Per tutta la giornata di domani, resteranno chiusi anche i parchi e i cimiteri cittadini di Cagliari. Ordinanze analoghe che riguarderanno scuole e uffici saranno adottate anche negli altri ...

Allerta meteo Sardegna 10 / 11 Ottobre 2018 : Il Centro Funzionale Regione Sardegna ha emesso un bollettino di criticità per Rischio Idrogeologico / Idraulico. Allerta Meteo Rossa – Rischio Idrogeologico sulle zone di Allerta:Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu Valido dalle ore 12:00 di mercoledì 10/10/2018 e sino alle ore 23:59 di giovedì 11/10/2018 Allerta Meteo Arancione – Rischio Idraulico sulle zone di Allerta:Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu, ...

Allerta meteo Liguria 11 Ottobre 2018 : Il Centro Funzionale Regione Liguria ha emesso un bollettino di criticità per Rischio Idrogeologico / Idraulico e Temporali. Le prime piogge interesseranno il ponente dalla serata, per poi intensificarsi nella notte ed estendersi al resto della regione. Le valutazioni idrologiche prefigurano risposte significative su tutti i bacini piccoli e medi della Liguria, in quanto associate a fenomeni temporaleschi anche molto forti, organizzati e ...

Allagamenti nel sud della Sardegna. Alluvione a Maiorca - 9 morti - Allerta meteo per la Liguria da questa sera : CAGLIARI. Piogge, temporali e Allagamenti con lo spettro dell'Alluvione. E' il quadro della Sardegna meridionale nelle ultime ore. E dal pomeriggio di oggi l'Allerta meteo riguarda anche la Liguria. I ...

Allerta meteo “rossa” in Sardegna : rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani : A causa delle abbondanti piogge che si stanno abbattendo su Campidano, Iglesiente e Flumendosa-Flumineddu la protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo codice rosso per rischio idrogeologico: l’avviso è valido fino alla mezzanotte di domani, giovedì’ 11 ottobre. Sono previste precipitazioni, anche grandinate, vento e temporali, soprattutto nell’area metropolitana di Cagliari. Al momento non è ...

Allerta meteo - il caldo anomalo innesca temporali-killer nel Mediterraneo : allarme alluvione in Sardegna - Liguria - Piemonte - Corsica e Costa Azzurra : 1/14 ...

Allerta meteo della Protezione Civile : livello arancione per tutta la Liguria e Genova per domani 11 Ottobre : Una intensa perturbazione atlantica arrecherà una forte ondata di maltempo sulla Liguria fra stasera e la giornata di domani. In un articolo precedente, abbiamo analizzato la situazione e avvisato...